1 июня, 00:20

В Шереметьево и Пулково начали проект по допуску в самолёты без паспорта

Обложка © Life.ru

С 1 июня в России начал работать пилотный проект, который позволяет пассажирам проходить на борт самолёта без предъявления паспорта. Тестирование проходит на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. В программе участвуют аэропорты Шереметьево и Пулково.

Система подтверждает личность пассажира с помощью Единой биометрической системы и учётной записи на портале «Госуслуги». Для прохождения контроля достаточно воспользоваться биометрическими данными.

«Биометрия делает путь по аэропорту проще и быстрее: достаточно посмотреть в камеру система подтвердит личность, и можно продолжать путь дальше»,говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что новый сервис доступен пассажирам программы «Аэрофлот Шаттл», которые вылетают между Москвой и Санкт-Петербургом.

Как писал Life.ru, эксперимент с использованием биометрии рассчитан на 2026–2027 годы. К проекту смогут присоединиться любые российские аэропорты и авиакомпании. Для этого потребуется техническая готовность инфраструктуры к работе с новым сервисом.

Лия Мурадьян
