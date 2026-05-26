В аэропорту Сочи опровергли, что видео со змеёй снято у них

Видео со змеёй в туалете сочинского аэропорта оказалось фейком. В авиагавани официально заявили, что ролик не имеет к ним отношения.

Фейк-видео со змеёй в туалете аэропорта Сочи. Видео © Telegram / Любимый Сочи

«Мы понимаем, что южный колорит и близость к дендрарию иногда будят фантазию, но все слухи о рептилиях в санузлах — не более чем фейковые новости. У нас нет таких интерьеров и таких сантехнических решений», — говорится в сообщении.

В сети утверждали, будто рептилия заползла в туалет воздушной гавани, однако детали на видео вызвали сомнения: помещение не похоже на санузлы сочинского аэропорта. По одной из версий, ролик мог быть снят за границей, а русская озвучка добавлена позже.

Ранее Life.ru рассказывал, как на юге Москвы мужчина обнаружил змею ярко-красного цвета в туалете своей квартиры. Позже выяснилось, что это ни много ни мало королевская особь, сбежавшая из террариума.