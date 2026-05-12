Шереметьево и Пулково первыми запустят посадку на рейсы по биометрии

Гражданам России официально разрешили предъявлять биометрию при выходе на посадку в аэропортах Шереметьево и Пулково — кабмин утвердил постановление о старте пилотного проекта. О деталях нововведения проинформировали в аппарате вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В аппарате уточнили, что новый сервис заработает до конца первой половины 2026 года, а сам эксперимент рассчитан на 2026–2027 годы.

«Он коснётся авиарейсов «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом», — указано в сообщении.

Там также рассказали, что эксперимент не закрыт для других участников: подключаться смогут любые аэропорты и перевозчики. Единственное условие — их инфраструктура должна быть технически готова к такому сервису.

Ранее сообщалось, что россияне, у которых остались загранпаспорта старого образца без биометрии, лишились возможности въезжать в несколько европейских государств. По состоянию на 2026 год полный запрет на такие документы действует в Дании, Мальте, Чехии, Исландии, Норвегии, Литве и Эстонии.