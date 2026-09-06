Не только Турция: Названы самые выгодные направления для отпуска до конца 2026 года

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие направления станут наиболее выгодными для отдыха до конца 2026 года. По его оценке, сейчас самое время планировать осенний отпуск, чтобы сэкономить на путёвках.

Самым перспективным направлением эксперт назвал Турцию, где через несколько недель цены начнут заметно падать. Ещё один выгодный вариант — внутренний туризм: стоимость отдыха в России уже пошла вниз после завершения высокого сезона.

Любителям экзотики нужно поторопиться с Таиландом и Вьетнамом. С середины октября цены пойдут вверх. В ОАЭ лучше лететь прямо сейчас, потому что стоимость туров скоро начнёт расти, отметил собеседник 360.ru.

Ранее россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году. Максимальную финансовую выгоду дают периоды с большим количеством рабочих дней: в сентябре и октябре их по 22, тогда как в ноябре — 20.