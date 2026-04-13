Названы города с самым высоким качеством жизни в России

В России назвали города с самым высоким качеством жизни. Лидерами стали Москва и Грозный. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, сообщает РИА «Новости».

«Мониторинг, проводимый Финансовым университетом при правительстве РФ, показал, что по итогам I квартала 2026 года города с самым высоким качеством жизни — это Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ», — говорится в исследовании.

В исследовании уточняется, что в первую группу также вошли Сочи, Санкт-Петербург и Владикавказ. Кроме того, в список городов с высокими показателями попали Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда. Оценка учитывала ряд социальных и экономических факторов.

Отдельно эксперты выделили показатели по направлениям. Наиболее доступное жильё отмечено в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске. Лучшие экологические условия зафиксировали в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. По уровню самооценки материального благополучия лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В перечень городов, где требуется повышение качества жизни, включили Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Олу, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Читу и Якутск. Эксперты считают, что этим территориям необходимы дополнительные меры.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей в 12 регионах России. Абсолютным лидером стал Чукотский автономный округ с показателем 41,9 тысячи рублей. Следом идут Ненецкий АО и Камчатский край. В данный список также вошли Магаданская область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО и Мурманская область. Общероссийский средний размер пенсии в феврале составил 25 261 рубль.