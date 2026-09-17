Собянин: Портал поставщиков Москвы объединил 410 тыс. бизнесменов со всей России

Более 75% новых регистраций на портале поставщиков Москвы в 2026 году пришлись на предпринимателей из российских регионов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, площадка стала одним из инструментов, который помогает малому и среднему бизнесу участвовать в государственных закупках. Предприниматели из разных регионов могут размещать свою продукцию и заключать контракты с заказчиками без сложных процедур.

Сейчас на портале зарегистрированы более 410 тысяч поставщиков со всей страны, свыше 90% из них относятся к малому и среднему бизнесу. С помощью платформы работают более 60 тысяч государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России.

Каталог площадки включает около 3,6 млн товаров и услуг, а ежедневно на портале заключается более 1,5 тысячи контрактов. За семь месяцев 2026 года предприниматели из Краснодарского края заключили контракты на 226 млн рублей, из Саратовской области — на 135 млн рублей, из Ленинградской области — почти на 130 млн рублей.

Всего с января по июль на платформе зарегистрировались 16,7 тысячи новых поставщиков. Более 12,7 тысячи из них — компании и предприниматели из регионов. Лидером по числу новых регистраций стал Пермский край.

Для упрощения работы предпринимателей на портале доступны электронный документооборот, автоматические ставки и инструменты искусственного интеллекта. Нейросеть помогает оформлять карточки товаров, анализировать документацию и быстрее находить нужную информацию.

Кроме того, сервис интегрирован с приложением «Госключ», благодаря чему участники закупок могут подписывать документы с мобильных устройств. Власти Москвы также развивают региональные представительства портала, где предпринимателям помогают освоить работу с площадкой и получить консультации по участию в закупках.