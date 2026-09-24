Бюджет России на 2027 год: дефицит, цена нефти, доходы и расходы

Правительство России 24 сентября рассматривает проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Главные ориентиры уже известны: дефицит в 2027-м ожидается примерно на уровне 2% ВВП, а бюджетное правило хотят рассчитывать исходя из цены нефти $50 за баррель. При этом точные новые суммы доходов и расходов пока официально не опубликованы. Life.ru разбирается, чем новый бюджет отличается от прежних планов, на что государство собирается тратить деньги и когда документ примут окончательно.

Бюджет России на 2027 год: что известно на сегодняшний день

Правительство России 24 сентября 2026 года рассматривает один из главных финансовых документов страны — проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Одновременно кабмин обсуждает новый прогноз социально-экономического развития страны до 2029 года и уточнённый прогноз на 2026-й.

На момент подготовки этого материала полностью параметры нового бюджета ещё не раскрыты. Поэтому встречающиеся сейчас цифры 42,9 трлн рублей доходов, 46,1 трлн рублей расходов и около 3,19 трлн рублей дефицита на 2027 год — это не параметры нового проекта, а показатели, записанные ещё в действующем федеральном законе о бюджете на 2026–2028 годы.

И это принципиальное различие: новая трёхлетка должна заменить прежние проектировки на 2027–2028 годы и впервые установить параметры на 2029-й.

Каким будет дефицит бюджета России в 2027 году

Главный уже известный ориентир нового бюджета — дефицит примерно в 2% ВВП.

17 сентября Владимир Путин сообщил, что именно такой уровень дефицита ожидается по предварительной оценке при подготовке бюджета на следующий год. Министр финансов Антон Силуанов позже также говорил о дефиците около 2% ВВП и отмечал, что Минфин считает такой уровень управляемым.

Это заметное изменение относительно действующего бюджетного закона. Сейчас на 2027 год там предусмотрен дефицит около 3,19 трлн рублей, или примерно 1,2% ВВП.

Но напрямую переводить новые «около 2% ВВП» в рубли пока преждевременно. Для этого необходим свежий прогноз номинального ВВП на 2027 год, который входит в новый макроэкономический прогноз правительства.

Бюджет-2027: старые параметры и что известно о новом проекте

Бюджет России на 2027 год: чем прежние параметры отличаются от ориентиров нового проекта. Инфографика © Life.ru

Параметры действующего закона подтверждены федеральным законом № 426-ФЗ. Новая оценка дефицита и цена отсечения были озвучены в сентябре 2026 года при подготовке новой бюджетной трёхлетки.

Почему бюджет России на 2027 год считают из нефти по $50

Ещё одно важное изменение — новая цена отсечения нефти в бюджетном правиле.

Антон Силуанов заявил, что бюджет сформирован исходя из $50 за баррель, причём этот уровень предлагается установить сразу на всю трёхлетку — 2027, 2028 и 2029 годы.

Здесь есть важный нюанс: $50 — не прогноз того, сколько нефть обязательно будет стоить на мировом рынке. Это базовый уровень, используемый бюджетным правилом для определения того, какая часть нефтегазовых доходов может направляться на расходы, а какая — при более высоких ценах — формировать дополнительные доходы и резервы.

По действовавшей ранее конструкции цена отсечения должна была постепенно снижаться примерно на $1 в год — с нынешних $59 до $55 к 2030 году. Теперь Минфин предлагает сразу перейти к значительно более консервативной отметке $50.

Это должно снизить зависимость текущих государственных расходов от периодов дорогой нефти: если фактические нефтегазовые поступления оказываются выше базового уровня, дополнительные доходы могут направляться в резервы.

В бюджетном правиле на 2027–2029 годы цену отсечения нефти предлагают установить на уровне $50 за баррель. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

На что пойдут деньги федерального бюджета в 2027 году

Детальная разбивка расходов новой трёхлетки должна стать понятна после публикации полного проекта. Однако ключевые приоритеты уже названы.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 17 сентября заявил, что безусловными приоритетами бюджета должны оставаться выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны.

Таким образом, при анализе окончательной версии проекта особое внимание стоит обратить не только на общую сумму расходов, но и на финансирование социальных выплат, здравоохранения, образования, национальных проектов, поддержки семей, инфраструктуры, обороны и безопасности.

Для сравнения: в действующем законе расходы федерального бюджета на 2027 год составляли 46,096 трлн рублей. Использовать эту сумму как окончательный показатель нового бюджета пока нельзя.

Что происходит с доходами бюджета

Одна из ключевых задач новой трёхлетки — сделать бюджет устойчивее к колебаниям нефтяного рынка.

Уже в 2026 году заметную роль продолжают играть ненефтегазовые поступления. Владимир Путин 17 сентября сообщил, что по итогам первых восьми месяцев ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на 18%. При этом в августе федеральный бюджет был исполнен с месячным профицитом 606 млрд рублей.

Точные прогнозы нефтегазовых и ненефтегазовых доходов на 2027–2029 годы станут одним из главных показателей полного проекта бюджета.

Отдельно важно не смешивать доходную часть бюджета с формулировками о якобы автоматическом «повышении налогов». Бюджетный пакет включает изменения в налоговом администрировании, и сам механизм единого расчёта НДФЛ по доходам из разных источников не равнозначен введению новой повышенной ставки. Конкретные изменения налогового законодательства корректно оценивать после публикации текста соответствующих законопроектов.

Что будет с ФНБ

Фонд национального благосостояния остаётся одним из элементов бюджетной конструкции.

На 1 сентября 2026 года общий объём ФНБ составлял около 13,19 трлн рублей, из которых примерно 4 трлн рублей приходилось на ликвидные активы. Силуанов также говорил, что по итогам года фонд может получить дополнительные поступления благодаря более высоким нефтегазовым доходам.

Переход к цене отсечения $50 означает, что при фактической цене и нефтегазовых доходах выше предусмотренного базового уровня возможностей для пополнения резервов становится больше. При неблагоприятной нефтяной конъюнктуре механизм работает в обратную сторону.

Как бюджет-2027 связан с ключевой ставкой

Бюджет интересен не только как таблица государственных доходов и расходов. От его параметров зависит и оценка инфляционных рисков Банком России.

ЦБ в своём базовом сценарии до появления окончательной бюджетной конструкции исходил из постепенного сокращения структурного первичного дефицита: до 1% ВВП в 2027 году, 0,5% в 2028-м и до нуля в 2029-м. Это отдельный показатель, и его нельзя путать с общим дефицитом федерального бюджета около 2% ВВП, о котором заявляли власти.

11 сентября Банк России указал: если новые бюджетные проектировки предполагают более высокий структурный первичный дефицит, чем заложено в базовом сценарии ЦБ, это при прочих равных может потребовать более жёсткой денежно-кредитной политики.

Параметры нового бюджета могут повлиять на оценку инфляционных рисков и денежно-кредитную политику Банка России. Фото © Life.ru.

Поэтому влияние новой трёхлетки на прогноз ключевой ставки станет понятнее после публикации полного проекта. Следующее опорное заседание Банка России по ставке назначено на 23 октября 2026 года, и к этому моменту регулятор уже сможет учитывать новые бюджетные параметры.

Когда примут федеральный бюджет на 2027 год

24 сентября проект рассматривает Правительство России. После этого документ должен быть внесён в Государственную думу до 1 октября.

Далее проект федерального бюджета проходит рассмотрение в Госдуме, после одобрения нижней палатой — в Совете Федерации, а затем направляется президенту для подписания.

До окончания этого процесса отдельные параметры бюджета могут корректироваться. Поэтому нынешние цифры следует разделять на три категории: показатели действующего закона, предварительно объявленные параметры новой трёхлетки и окончательные значения принятого бюджета.

Главное о бюджете России на 2027 год

Правительство 24 сентября рассматривает новый федеральный бюджет на 2027–2029 годы. Пока официально подтверждены два ключевых ориентира: дефицит в 2027 году ожидается примерно на уровне 2% ВВП, а цена отсечения нефти в бюджетном правиле должна составить $50 за баррель на протяжении всей трёхлетки.

При этом цифры 42,9 трлн рублей доходов и 46,1 трлн рублей расходов, которые уже можно встретить в материалах о бюджете-2027, относятся к прошлогоднему закону о бюджете на 2026–2028 годы. Новые абсолютные параметры необходимо брать из проекта бюджета-2027–2029 после его официальной публикации.

Частые вопросы

Какой дефицит бюджета России будет в 2027 году?

По предварительной оценке властей — около 2% ВВП. Точная сумма в рублях должна появиться вместе с полными параметрами проекта бюджета.

Какая цена нефти заложена в бюджет России на 2027 год?

Минфин формировал бюджет исходя из цены отсечения $50 за баррель. Такой уровень планируется использовать в бюджетном правиле в 2027–2029 годах. Это не прогноз фактической рыночной цены нефти.

Какие доходы федерального бюджета запланированы на 2027 год?

В действующем законе предусмотрено 42,91 трлн рублей, однако это старая проектировка бюджета-2026–2028. Доходы именно нового проекта бюджета-2027–2029 на момент подготовки материала полностью официально не раскрыты.

Какие расходы бюджета России запланированы на 2027 год?

Действующий закон предусматривает 46,096 трлн рублей, но новый проект может изменить эту сумму. Среди заявленных приоритетов новой трёхлетки — социальные обязательства, безопасность и обороноспособность.

Когда бюджет на 2027 год внесут в Госдуму?