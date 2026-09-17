Путин сообщил о профиците бюджета РФ в 606 млрд рублей в августе

Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 млрд рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, заметную роль в этом результате сыграли ненефтегазовые доходы. Путин подчеркнул, что такие поступления меньше зависят от мировой конъюнктуры на рынке углеводородов и больше отражают динамику внутреннего рынка.

За первые восемь месяцев года ненефтегазовые доходы федерального бюджета, по словам президента, выросли более чем на 18%. Путин также заявил, что в ближайшие месяцы ожидается рост нефтегазовых поступлений на фоне повышения мировых цен на нефть. Это, по его словам, позволит пополнить Фонд национального благосостояния.

При этом при подготовке предстоящего бюджета власти исходят из цены на нефть около $50 за баррель. Президент назвал такой прогноз очень консервативным и допустил, что он может выглядеть даже сверхконсервативно, однако подчеркнул его надёжность.

Также Владимир Путин заявил, что реальные заработные платы в России в первом полугодии 2026 года выросли на 6,5%. По словам главы РФ, рост доходов населения сопровождается устойчивой ситуацией на рынке труда. Президент также отметил, что эта динамика отражается на потребительском спросе.