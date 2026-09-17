Путин сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России примерно в 2%

Дефицит федерального бюджета России ожидается примерно на уровне 2% даже при консервативной оценке стоимости нефти. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам.

«По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета ожидается примерно в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть», — сказал Путин.

В ходе совещания Владимир Путин сообщил, что федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 млрд рублей. Российский лидер отметил, что заметный вклад в этот результат обеспечили ненефтегазовые доходы, которые за первые восемь месяцев года выросли более чем на 18%. Президент также заявил, что в ближайшие месяцы ожидается увеличение нефтегазовых поступлений на фоне роста мировых цен на нефть, а дополнительные доходы позволят пополнить Фонд национального благосостояния.