Путин подписал закон о бюджете на 2026-2028 годы

Российский президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год, а также на плановый период последующих двух лет. Документ размещён на сайте публикования правовых актов.

Расчёты предполагают постепенный рост валового внутреннего продукта: 235,067 трлн рублей в 2026 году, 255,498 трлн — в 2027-м и 276,346 трлн — в 2028-м. Прогноз по инфляции остаётся прежним — около 4% в год.

Доходы бюджета в 2026 году составят более 40 трлн рублей, из которых около 9 трлн принесёт нефтегазовый сектор. К 2028 году поступления достигнут почти 46 трлн рублей, причём нефтегазовый сегмент увеличится до 9,7 трлн, а доходы от прочих источников вырастут с 31 до более чем 36 трлн рублей.

Расходы бюджета за три года составят 44,1, 46,1 и 49,4 трлн рублей соответственно, что приведёт к дефициту на уровне 3,8, 3,2 и 3,5 трлн рублей. Внутренний госдолг к началу 2027 года не должен превысить 37,4 трлн рублей, к 2028-му — 42,2 трлн, а к 2029-му — 47,4 трлн.

Ранее Путин подписал закон о введении технологического сбора на импорт и производство электронной компонентной базы, который начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Новые положения вносятся в закон о промышленной политике и будут применяться к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ввоз или производство электронных модулей и промышленной продукции, содержащей такие компоненты.