Налог на недвижимость за 2025 год: ФНС начала рассылать уведомления Оглавление Что входит в уведомление за 2025 год Как теперь приходит уведомление — новое правило про «Госуслуги» Что изменилось в расчёте налога за 2025 год Что делать, если пришла неверная сумма — совет юриста Кто может не платить — льготы FAQ — ответы на вопросы Когда нужно оплатить налог на имущество за 2025 год? Что делать, если налоговое уведомление не пришло? Изменилась ли ставка налога на имущество в 2025 году? Как теперь получают уведомления пользователи Госуслуг? ФНС начала рассылать уведомления по налогу на имущество за 2025 год: что входит, новое правило про Госуслуги и срок оплаты до 1 декабря — на Life.ru. ФНС рассылает уведомления о налоге на недвижимость: когда и сколько платить. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mladen Mitrinovic

21 сентября Федеральная налоговая служба запустила массовую рассылку налоговых уведомлений за 2025 год. До 10 октября планируется направить 69,9 млн документов — более 90% из них придут в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС или на портале «Госуслуги», в связи с новым правилом рассылки. Общий объём начислений по имущественным налогам в этом году составил 452,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Заплатить налоги гражданам нужно не позднее 1 декабря 2026 года, это стандартный дедлайн. Однако для некоторых территорий Курской области сроки продлены на 12 месяцев отдельными постановлениями правительства РФ.

Что входит в уведомление за 2025 год

Уведомления приходят не на каждый вид налога, в одном сообщении собраны сразу несколько категорий:

налог на имущество физических лиц — квартиры, дома, гаражи, машино-места;

земельный налог — за участки в собственности;

транспортный налог — за автомобили и другие транспортные средства;

НДФЛ с доходов, по которым налог не был удержан налоговым агентом — например, налог с процентов по банковским вкладам за 2025 год.

ФНС рассчитывает НДФЛ с процентов по вкладам самостоятельно на основе данных, которые передают банки. Подавать декларацию 3-НДФЛ для этого не нужно. Уведомления не направляются, если общая сумма начисленных налогов составляет менее 300 рублей, но только до тех пор, пока не истечёт трёхлетний срок на их отправку, то есть после оплатить всё равно придется.

Как теперь приходит уведомление — новое правило про «Госуслуги»

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления стали автоматически поступать в личный кабинет на «Госуслугах» всем пользователям с подтверждённой учётной записью. Раньше для этого нужно было подавать отдельное заявление-согласие, которое отныне не требуется.

Что важно знать при этом:

Уведомление считается полученным с момента его размещения в личном кабинете, даже если вы туда не заходили. Непрочтение не освобождает от уплаты и не останавливает начисление пеней.

Если у вас есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, уведомление продублируется и туда.

Отказаться от электронной доставки через «Госуслуги» можно, для этого нужно направить уведомление о прекращении получения документов, подписав его через приложение «Госключ». Но если при этом у вас остаётся личный кабинет на сайте ФНС, бумажное письмо всё равно не придёт.

Бумажные заказные письма продолжат получать только те граждане, у кого нет ни подтверждённой записи на «Госуслугах», ни доступа к личному кабинету ФНС.

Что изменилось в расчёте налога за 2025 год

Как рассчитывается сумма налога на недвижимость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robert Kneschke

С налогового периода 2025 года максимальная ставка для объектов кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей выросла с 2% до 2,5%. Для остальной недвижимости базовые ставки не изменились: 0,1% — для квартир, домов, гаражей; 0,5% — для прочих объектов.

Налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, подлежащей применению с 1 января налогового периода — то есть для 2025 года используется стоимость по состоянию на 1 января 2025 года. Если кадастровая стоимость в этом году заметно выросла, это может существенно повлиять на сумму налога — подробнее об этом рассказали здесь.

Стандартные вычеты применяются автоматически: из площади квартиры вычитается 20 кв. м, из площади жилого дома — 50 кв. м, из площади комнаты — 10 кв. м. Если дом или квартира меньше вычета, налоговая база обнуляется и платить ничего не нужно. Многодетным семьям предоставляется дополнительный вычет: по 5 кв. м на ребёнка для квартиры и по 7 кв. м для дома. А больше о контексте изменений от ФНС можно прочитать в другом нашем материале.

Что делать, если пришла неверная сумма — совет юриста

Платить налоги, конечно, нужно вовремя, но так или иначе юристы рекомендуют не спешить с их оплатой, а сначала проверить корректность начислений. По словам экспертов, ошибки в налоговых уведомлениях не редкость, и лучше выявить их до платежа, а не после.

Что проверить в первую очередь:

Все ли объекты ваши. Иногда в уведомлении оказывается имущество однофамильца или объект, который был продан несколько лет назад.

Период владения. Если вы купили или продали недвижимость в 2025 году, налог должны начислить только за месяцы, когда объект был в вашей собственности.

Кадастровую стоимость. Её пересмотр — самая частая причина неожиданного роста налога. Проверить стоимость можно на сайте Росреестра.

Вычеты и льготы. В уведомлении есть отдельные графы «Размер налоговых льгот» и «Налоговый вычет». Если льгота должна быть, но не применена, то стоит подать заявление в ФНС.

Если обнаружили ошибку, подайте заявление о перерасчёте через личный кабинет ФНС, указав, что именно неверно. Налоговая проверит данные, запросит информацию из Росреестра или ГИБДД и при необходимости пересчитает сумму с новым сроком оплаты.

Кто может не платить — льготы

Льготные категории по налогу на недвижимость. Фото © ТАСС / dpa/picture-alliance

От налога на имущество полностью освобождаются пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны, отдельные военнослужащие, участники СВО и члены их семей, а также владельцы одной хозяйственной постройки площадью до 50 кв. м на участке для ЛПХ, садоводства, огородничества или ИЖС. Льгота действует на один объект каждого вида: одну квартиру, один жилой дом, один гараж, одну хозпостройку, но при условии, что кадастровая стоимость объекта не превышает 300 млн рублей и имущество не используется в предпринимательской деятельности.

О том, за какую недвижимость можно вовсе не платить налог, мы уже рассказывали отдельно здесь.

FAQ — ответы на вопросы

Когда нужно оплатить налог на имущество за 2025 год?

Не позднее 1 декабря 2026 года — это вторник. Для отдельных территорий Курской области сроки продлены постановлениями правительства РФ.

Что делать, если налоговое уведомление не пришло?

Сначала проверьте личный кабинет на «Госуслугах» и на сайте ФНС, так как скорее всего, документ пришёл туда в электронном виде. Уведомление также не формируют, если сумма налога меньше 300 рублей или полностью покрыта льготой. Если до 1 ноября уведомления нет ни в электронном виде, ни по почте, а облагаемое имущество у вас есть, то обратитесь в ФНС самостоятельно. Отсутствие уведомления не освобождает от обязанности платить.

Изменилась ли ставка налога на имущество в 2025 году?

Базовые ставки не изменились — 0,1% для квартир, домов и гаражей. Но для объектов кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей ставка с налогового периода 2025 года выросла с 2% до 2,5% (ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Как теперь получают уведомления пользователи Госуслуг?

С 1 августа 2026 года — автоматически, без отдельного заявления-согласия. Уведомление появляется в личном кабинете на портале, если у вас подтверждённая учётная запись. Документ считается полученным с момента размещения, даже если вы не заходили в личный кабинет.

Авторы Андрей Ананьев