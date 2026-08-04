ПИН-код не спасёт: Финансист раскрыла, что будет с деньгами на карте после смерти владельца

После смерти владельца банковской карты родственники не могут просто снять деньги со счёта, даже если знают пароль и имеют доступ к приложению. Получить средства можно только после оформления наследства. Об этом агентству «Прайм» сообщила международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова. Мария Ермилова.

Средства умершего не исчезают и не переходят в собственность банка. После официального подтверждения смерти они включаются в состав наследства.

«Знание ПИН-кода или доступ к мобильному банку не даёт права распоряжаться деньгами после смерти владельца. Законный способ — только через нотариуса», — сказала она.

После получения информации о смерти клиента банк блокирует расходные операции по счетам и картам. Снять наличные, перевести средства или воспользоваться ранее оформленной доверенностью уже невозможно. При этом сами деньги продолжают храниться на счетах. По срочным вкладам, как отметила специалист, начисление процентов продолжается до момента передачи средств наследникам. Получить доступ к финансам умершего можно только после оформления свидетельства о праве на наследство.

Ранее стало известно о рисках при покупке квартиры, которую продают через представителя по доверенности. Перед заключением сделки необходимо проверить не только состояние собственника жилья, но и дееспособность человека, который действует от его имени. Доверенность на операции с недвижимостью должна быть оформлена у нотариуса.