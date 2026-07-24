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24 июля, 13:48

Подделка, отзыв, банкротство: Нотариус назвал риски при покупке жилья по доверенности

Эксперт Иванов: При сделке по доверенности проверяйте дееспособность всех сторон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumbariya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumbariya

Если квартиру продаёт представитель по доверенности, проверять нужно дееспособность как собственника, так и его доверенного лица. Об этом RT рассказал нотариус Борис Иванов.

По его словам, доверенность на сделку с недвижимостью обязательно должна быть нотариальной. При удостоверении нотариус проверяет состояние доверителя, но со временем оно может измениться. Сложности могут возникнуть и с поверенным: он может действовать под давлением, заблуждаться или злоупотребить полномочиями. Поэтому перед сделкой стоит убедиться, что оба участника вменяемы и нет судебных решений об их недееспособности.

Среди других рисков — ошибочная цена, не тот покупатель, поддельная доверенность, истечение срока или отзыв документа. Нотариус посоветовал оформлять сделки напрямую, без посредников, либо дистанционно через нотариусов в разных городах.

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Дарья Нарыкова
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