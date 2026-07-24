Подделка, отзыв, банкротство: Нотариус назвал риски при покупке жилья по доверенности

Если квартиру продаёт представитель по доверенности, проверять нужно дееспособность как собственника, так и его доверенного лица. Об этом RT рассказал нотариус Борис Иванов.

По его словам, доверенность на сделку с недвижимостью обязательно должна быть нотариальной. При удостоверении нотариус проверяет состояние доверителя, но со временем оно может измениться. Сложности могут возникнуть и с поверенным: он может действовать под давлением, заблуждаться или злоупотребить полномочиями. Поэтому перед сделкой стоит убедиться, что оба участника вменяемы и нет судебных решений об их недееспособности.

Среди других рисков — ошибочная цена, не тот покупатель, поддельная доверенность, истечение срока или отзыв документа. Нотариус посоветовал оформлять сделки напрямую, без посредников, либо дистанционно через нотариусов в разных городах.

А ранее россиянам назвали три «красных флага» при покупке вторички в 2026 году. По слова специалиста, люди теперь опасаются не только обременений, но и ситуаций, когда бывший владелец позже заявит, что не понимал, что подписывал, действовал под давлением или стал жертвой аферистов.