Россиянам объяснили, чем дарственная на квартиру опаснее завещания

Дарственная кажется простым способом заранее передать квартиру детям или другим близким людям. Однако для самого владельца она может оказаться рискованнее завещания. Главное отличие — в моменте перехода собственности: при дарении жильё переходит новому хозяину сразу после регистрации права, а завещание начинает действовать только после смерти владельца.

После оформления дарственной прежний собственник больше не может распоряжаться квартирой, объясняет РБК Недвижимость. Одаряемый вправе продать её, заложить, сдать в аренду или потребовать освобождения помещения. Право дарителя продолжать жить в квартире можно заранее закрепить в договоре, но даже тогда он уже не сможет самостоятельно решать судьбу недвижимости.

С завещанием всё иначе. Пока человек жив, квартира остаётся его собственностью: её можно продать, обменять, сдать или передать другому человеку. Само завещание разрешено в любое время изменить либо полностью отменить. Поэтому такой вариант обычно безопаснее для тех, кто хочет определить будущего наследника, но не готов расставаться с жильём при жизни.

Вернуть подаренную квартиру значительно сложнее. Обычной ссоры или невыполненного устного обещания ухаживать за пожилым родственником недостаточно. Для отмены дарения нужны предусмотренные законом основания и, как правило, обращение в суд. Например, даритель может потребовать вернуть имущество, если новый владелец покушался на его жизнь или умышленно причинил ему телесные повреждения.

Нельзя превратить дарственную и в соглашение формата «квартира в обмен на уход». Дарение по закону должно оставаться безвозмездным: если получатель обязан содержать прежнего владельца, передавать ему деньги или оказывать услуги, речь уже должна идти о другом договоре — например, о ренте.

Изменился и порядок оформления. С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимости между гражданами обязательно удостоверяются нотариусом. Специалист проверяет документы и добровольность решения, разъясняет последствия и направляет сведения на регистрацию. Из-за нотариального тарифа дарственная теперь требует заметных расходов уже в момент заключения сделки.

Налог зависит от родства. Квартира, подаренная супругом, родителями, детьми, бабушкой, дедушкой, внуками, полнородными или неполнородными братьями и сёстрами, освобождается от НДФЛ. В остальных случаях получателю недвижимости обычно приходится декларировать доход и платить налог.

При этом завещание тоже не даёт абсолютной гарантии. На обязательную долю могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также иждивенцы наследодателя. Кроме того, и завещание, и дарственную можно оспорить, если человек не понимал значения своих действий, находился под давлением или сделка нарушала закон.

Дарение удобно, когда собственник действительно хочет передать квартиру немедленно и полностью доверяет получателю. Но отдавать единственное жильё в обмен на устное обещание заботы особенно опасно: после регистрации сделки вернуть контроль над недвижимостью будет крайне трудно.

Ранее Life.ru объяснял, чем дарственная отличается от завещания и в каких случаях имущество могут оспорить. Подходящий способ передачи квартиры зависит от конкретной ситуации, состава семьи и готовности владельца расстаться с правом собственности уже сейчас.