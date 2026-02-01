Если после смерти человека не объявляются наследники в течение шести месяцев, его имущество признаётся выморочным и переходит в собственность государства, рассказал адвокат Андрей Мисаров. По его словам, жилая недвижимость и земельные участки отходят региону или муниципалитету, а остальное имущество зачисляется в федеральную собственность.

На практике такие объекты выявляются в ходе проверок по информации от нотариусов, управляющих компаний или социальных служб, чаще всего когда в квартире одинокого умершего долгое время никто не живёт и не оплачиваются коммунальные услуги. После выявления имущество опечатывается.

Государство, становясь собственником, также принимает на себя долги умершего, но только в пределах стоимости полученного имущества. Однако признание имущества выморочным не всегда является окончательным, подчеркнул юрист в интервью «Газете.ru».

«Если наследник пропустил срок вступления в наследство по уважительным причинам и может это доказать, он вправе обратиться в суд и оспорить переход имущества государству», — заключил эксперт.

Пропуск шести месяцев не всегда означает окончательную утрату наследственных прав: варианты действий и необходимые документы разобраны в материале о том, что делать при пропуске срока вступления в наследство.

К слову, сфера купли-продажи недвижимости привлекает мошенников, которые используют поддельные документы, доверенности и свидетельства о наследстве, чтобы завладеть чужими квартирами. Однако россиянам рассказали, как распознать подделку и избежать серьёзных финансовых потерь.