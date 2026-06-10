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Регион
10 июня, 18:42

Путин подписал закон о переходе остатка на ЕНС к наследникам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий распоряжение деньгами на едином налоговом счёте после смерти владельца. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и закон «О налоговых органах РФ».

Согласно новым правилам, положительный остаток на ЕНС умершего будет распределяться между наследниками пропорционально их долям. Долги наследодателя (отрицательное сальдо) погашаются только в пределах стоимости полученного имущества.

Пеня на сумму, перешедшую к наследнику, не начисляется до момента выдачи свидетельства о праве на наследство, но не дольше шести месяцев с даты открытия наследства.

Нотариусы смогут получать справку о состоянии ЕНС наследодателя через систему межведомственного электронного взаимодействия. До 1 января 2027 года действует переходный период: справка будет выдаваться на бумаге. Также наследник сможет подать заявление на возврат причитающихся ему средств на свой банковский счёт в бумажном виде.

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Виталий Приходько
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