Путин подписал закон о переходе остатка на ЕНС к наследникам

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий распоряжение деньгами на едином налоговом счёте после смерти владельца. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и закон «О налоговых органах РФ».

Согласно новым правилам, положительный остаток на ЕНС умершего будет распределяться между наследниками пропорционально их долям. Долги наследодателя (отрицательное сальдо) погашаются только в пределах стоимости полученного имущества.

Пеня на сумму, перешедшую к наследнику, не начисляется до момента выдачи свидетельства о праве на наследство, но не дольше шести месяцев с даты открытия наследства.

Нотариусы смогут получать справку о состоянии ЕНС наследодателя через систему межведомственного электронного взаимодействия. До 1 января 2027 года действует переходный период: справка будет выдаваться на бумаге. Также наследник сможет подать заявление на возврат причитающихся ему средств на свой банковский счёт в бумажном виде.

Ранее Путин подписал закон, увеличивающий срок исковой давности по делам о незаконной приватизации государственного и муниципального имущества до десяти лет. По истечении этого периода суды смогут отклонять требования о возврате незаконно приватизированных объектов. Новые нормы также распространяются на уже возникшие, но не завершенные судебными решениями дела. Исключение составляют объекты религиозного назначения, для которых прежние правила остаются в силе.