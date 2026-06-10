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Регион
10 июня, 14:55

Путин подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России увеличили срок исковой давности по делам о незаконной приватизации государственного и муниципального имущества. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Изменения внесены в Гражданский кодекс. Теперь оспаривать подобные сделки можно в течение десяти лет. По истечении этого срока суд получит право отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированных объектов. Новые правила затронут и те требования, сроки предъявления которых возникли до вступления закона в действие. Правда, это касается лишь случаев, где судебные решения ещё не обрели законную силу.

Отдельно в документе прописано исключение для имущества религиозного назначения. На него предельный десятилетний срок исковой давности распространяться не будет.

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Юлия Сафиулина
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