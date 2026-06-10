Путин подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

В России увеличили срок исковой давности по делам о незаконной приватизации государственного и муниципального имущества. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Изменения внесены в Гражданский кодекс. Теперь оспаривать подобные сделки можно в течение десяти лет. По истечении этого срока суд получит право отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированных объектов. Новые правила затронут и те требования, сроки предъявления которых возникли до вступления закона в действие. Правда, это касается лишь случаев, где судебные решения ещё не обрели законную силу.

Отдельно в документе прописано исключение для имущества религиозного назначения. На него предельный десятилетний срок исковой давности распространяться не будет.

Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать зарубежное имущество и банковские средства россиян за ряд административных правонарушений против интересов страны. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 года и существенно расширяют перечень деяний, направленных против государства. Под ответственность теперь попадают дискредитация Вооружённых сил РФ, призывы к введению антироссийских санкций, пропаганда нацистской символики, а также создание и распространение экстремистских материалов.