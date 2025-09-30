Путин подписал указ о новом регламенте приватизации федерального имущества
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин ввёл особый порядок реализации федерального имущества для обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливает, что в случаях, предусмотренных решением президента, будет действовать ускоренная процедура продажи государственного имущества через банк ПСБ. В указе подчёркивается, что эта мера принята в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и присоединившихся к ним государств и организаций в вопросе санкций.
Также сегодня Владимир Путин поздравил россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Изъявленное жителями регионов желание стать частью РФ президент назвал судьбоносным выбором.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.