Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 12:20

Путин подписал указ о новом регламенте приватизации федерального имущества

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин ввёл особый порядок реализации федерального имущества для обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливает, что в случаях, предусмотренных решением президента, будет действовать ускоренная процедура продажи государственного имущества через банк ПСБ. В указе подчёркивается, что эта мера принята в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и присоединившихся к ним государств и организаций в вопросе санкций.

Киностудию «Ленфильм» передадут Петербургу – Путин одобрил идею
Киностудию «Ленфильм» передадут Петербургу – Путин одобрил идею

Также сегодня Владимир Путин поздравил россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Изъявленное жителями регионов желание стать частью РФ президент назвал судьбоносным выбором.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar