Путин подписал указ о новом регламенте приватизации федерального имущества

Документ устанавливает, что в случаях, предусмотренных решением президента, будет действовать ускоренная процедура продажи государственного имущества через банк ПСБ. В указе подчёркивается, что эта мера принята в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и присоединившихся к ним государств и организаций в вопросе санкций.