Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 сентября, 07:12

Киностудию «Ленфильм» передадут Петербургу – Путин одобрил идею

Путин поддержал инициативу по передаче Ленфильма в собственность Петербурга

Обложка © ВК / Киностудия «Ленфильм»

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче »Ленфильма« в собственность Санкт-Петербурга», – пишет глава Минкульта в своём Telegram-канале.

Любимова уточнила, что работа киностудии будет сосредоточена на патриотическом и историческом кино, что откроет новые возможности для создания проектов, посвящённых героям. Ленфильм также будет поддерживать талантливых российских режиссёров и актёров.

