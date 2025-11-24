Россия и США
24 ноября, 08:33

Нотариусов с 24 ноября обязали предупреждать наследников о кредитах умерших

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zivica Kerkez

С 24 ноября в России вступает в силу закон, обязывающий нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах умершего, сообщают РИА Новости «Недвижимость». Ранее порядок такого уведомления не был установлен, и наследники нередко узнавали о долгах уже после оформления наследства, получая требования от банков и иных кредиторов. В ситуациях, когда сумма задолженности равнялась стоимости имущества или превышала её, принятие наследства оказывалось экономически невыгодным.

Теперь нотариусы, ведущие наследственные дела, обязаны в течение трёх рабочих дней после их открытия направлять запрос в Центральный каталог кредитных историй, чтобы установить, в каких бюро хранится кредитная история наследодателя или отсутствует ли она вовсе. При наличии данных нотариус должен запросить кредитный отчёт в соответствующем БКИ, а затем в течение трёх рабочих дней уведомить об этом наследников, подавших заявление о принятии наследства, указав наличие долгов и их размер. Сообщение может направляться письменно, по электронной почте или вручаться при личной явке.

Как пояснил адвокат коллегии Delcredere Егор Ковалев, нововведение не меняет саму процедуру принятия наследства и не ограничивает права наследников. Закон направлен исключительно на повышение их информированности, чтобы решение о вступлении в наследство принималось осознанно. При этом сохраняется правило, согласно которому наследник отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости полученного имущества и вправе отказаться от наследства независимо от наличия задолженности.

Марина Фещенко
