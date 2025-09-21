Нотариус объяснил, какую недвижимость нельзя подарить даже близким

Далеко не всякая недвижимость может быть передана в дар, даже самым близким людям. Основным условием является юридическое оформление собственности на дарителя, включающее соблюдение всех законодательных требований. Об этом рассказал нотариус Иван Кашурин в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт выделил несколько критических ситуаций, когда дарение невозможно. Например, если квартира получена по наследству фактически, но не оформлена нотариально. Такой объект перед дарением требует официального оформления.

Также нельзя дарить земельные участки с незарегистрированными постройками, имущество под арестом или в залоге, совместно нажитую в браке недвижимость без согласия супруга, объекты, приобретённые с использованием материнского капитала (только продажа после выделения долей членам семьи), и частичную долю в квартире как цельный объект.

«Чтобы нотариус удостоверил сделку, сам даритель не должен находиться в стадии банкротства, а его дееспособность не должна быть ограничена. Принципиально важно, чтобы даритель понимал суть и последствия сделки, а также не находился под влиянием третьих лиц, эмоций, заблуждений или, например, сильных лекарств», — отметил эксперт.