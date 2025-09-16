Стало известно, кому придётся больше платить за регистрацию недвижимости

Изменения в размерах госпошлин за регистрацию недвижимости и постановку на кадастровый учёт затронут большинство сделок. Об этом сообщила руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова, пишет «Прайм».

По словам эксперта, операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью станут ощутимо дороже. При покупке или дарении недвижимости кадастровой стоимостью до 20 миллионов рублей физлицам придётся заплатить 4 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей за регистрацию права.

«Изменения направлены на приведение тарифов в соответствие с современными экономическими реалиями и внедрение прогрессивного подхода. Для большинства сделок с недвижимостью средней стоимости рост пошлин незначителен, однако операции с дорогостоящими объектами и коммерческой недвижимостью стали ощутимо дороже», — пояснила она.

Также, по словам Ляпуновой, выросла стоимость постановки на кадастровый учёт и появилась услуга ускоренной регистрации за двойную цену.