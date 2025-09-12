Единый день голосования
12 сентября, 16:25

Набиуллина: Стоимость недвижимости удвоилась в России за период с 2020 года

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

С начала 2020 года объёмы строительства жилья в России увеличились на 10%, при этом цены на него удвоились. Такие данные привела глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя итоги заседания совета директоров по вопросу ключевой ставки.

«С начала 2020 года объёмы строительства жилья в РФ выросли на 10%, а цены на жильё — в два раза», сказала она.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказала, что рекордные темпы роста этим летом показали цены на бензин и коммунальные услуги. Также напомним, что сегодня состоялось заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки в третий раз подряд — до значения в 17%. Глава Центробанка пояснила, что сейчас в российской экономике наблюдается благоприятный тренд для такой политики.

Юрий Лысенко
