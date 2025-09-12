Набиуллина: Стоимость недвижимости удвоилась в России за период с 2020 года

С начала 2020 года объёмы строительства жилья в России увеличились на 10%, при этом цены на него удвоились. Такие данные привела глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя итоги заседания совета директоров по вопросу ключевой ставки.