Набиуллина: Неопределённость бюджета сохраняется, надо действовать аккуратно

Центральному банку России необходимо осторожно подходить к решениям по ключевой ставке в условиях сохраняющейся неопределённости, особенно в отношении бюджетной политики правительства. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания по ставке.

«Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос и экономическая активность замедлились. Это задаёт общее направление на снижение ставки. При этом инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось. Неопределённость, в том числе связанная с решениями по бюджету, сохранилась», — сказала она.

Учитывая текущую ситуацию, Банк России будет тщательно оценивать дальнейшую корректировку денежно-кредитной политики и реакцию рынков при принятии решений. Набиуллина также сообщила, что решение о ключевой ставке в октябре будет зависеть от параметров федерального бюджета.

«На заседании в октябре многое будет зависеть от того, какие параметры бюджета будут в итоге предложены», — сказала глава регулятора.

Она подчеркнула, что бюджетные расходы могут существенно повлиять на инфляцию и стоимость заимствований.