Набиуллина: Неопределённость бюджета сохраняется, надо действовать аккуратно
Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru
Центральному банку России необходимо осторожно подходить к решениям по ключевой ставке в условиях сохраняющейся неопределённости, особенно в отношении бюджетной политики правительства. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания по ставке.
«Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос и экономическая активность замедлились. Это задаёт общее направление на снижение ставки. При этом инфляционные ожидания остались повышенными, корпоративное кредитование ускорилось. Неопределённость, в том числе связанная с решениями по бюджету, сохранилась», — сказала она.
Учитывая текущую ситуацию, Банк России будет тщательно оценивать дальнейшую корректировку денежно-кредитной политики и реакцию рынков при принятии решений. Набиуллина также сообщила, что решение о ключевой ставке в октябре будет зависеть от параметров федерального бюджета.
«На заседании в октябре многое будет зависеть от того, какие параметры бюджета будут в итоге предложены», — сказала глава регулятора.
Она подчеркнула, что бюджетные расходы могут существенно повлиять на инфляцию и стоимость заимствований.
Напомним, что сегодня Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 17%. Это уже третье снижение подряд. В Центробанке пояснили, что российская экономика продолжает демонстрировать восстановление, а рынок кредитования активизировался в последние месяцы. Однако прогнозируемый уровень инфляции остаётся высоким.