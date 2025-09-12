Ставки по ипотеке пошли вниз после решения ЦБ
ВТБ снижает ставки по ипотеке и кредитам после решения ЦБ
ВТБ объявил о своём решении снизить ставки по потребительским кредитам, послабления связаны с действиями Центробанка РФ в отношении ключевой ставки. О нововведениях рассказали в пресс-службе самого банка.
«ВТБ оперативно отреагировал на решение ЦБ РФ и уменьшил ставки по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта. В ближайшее время банк планирует улучшить условия по своим ипотечным и автокредитным программам», — сказано в заявлении.
Как подчеркнули в ВТБ, сейчас будет наблюдаться увеличение спроса на программы кредитования, особенно россияне проявляют интерес к оформлению ипотеки.
Напомним, Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Это уже третье подряд снижение ставки. В ЦБ отметили, что экономика РФ продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, в последние месяцы активизировался рост кредитования.