Ставки по ипотеке пошли вниз после решения ЦБ

ВТБ объявил о своём решении снизить ставки по потребительским кредитам, послабления связаны с действиями Центробанка РФ в отношении ключевой ставки. О нововведениях рассказали в пресс-службе самого банка.

«ВТБ оперативно отреагировал на решение ЦБ РФ и уменьшил ставки по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта. В ближайшее время банк планирует улучшить условия по своим ипотечным и автокредитным программам», — сказано в заявлении.

Как подчеркнули в ВТБ, сейчас будет наблюдаться увеличение спроса на программы кредитования, особенно россияне проявляют интерес к оформлению ипотеки.