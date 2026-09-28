Деньги любят тишину, а наследство — документы: Эксперт раскрыл все расходы при оформлении

Получение квартиры или иного имущества по наследству само по себе не приводит к уплате НДФЛ, однако полностью бесплатным оформление наследства бывает не всегда. Основные расходы связаны с нотариальными тарифами, а при последующей продаже недвижимости налог может возникнуть уже по другим правилам. Об этом Life.ru рассказал эксперт по налогам и налоговым проверкам, генеральный директор компании «Шумейко и Партнёры» Дмитрий Шумейко.

Получить квартиру, машину или деньги по наследству и сразу отдать государству 13% один из самых живучих мифов. В большинстве случаев никакого НДФЛ при получении наследства нет. Для обычного наследника неважно, досталось имущество от родителя, дальнего родственника или по завещанию от постороннего человека: само наследство НДФЛ не облагается. Дмитрий Шумейко Эксперт по налогам и налоговым проверкам, генеральный директор компании «Шумейко и Партнёры»

По словам Шумейко, это не значит, что оформление наследства будет полностью бесплатным. Первая статья расходов нотариус. За выдачу свидетельства о праве на наследство действует федеральный нотариальный тариф. Для детей, супруга, родителей, полнородных братьев и сестёр 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей. Для остальных наследников 0,6%, максимум 1 млн рублей. Дополнительно может взиматься региональный нотариальный тариф, размер которого зависит от субъекта РФ.

При этом есть льготы. Например, наследник может быть освобождён от федерального тарифа при наследовании квартиры или дома, если он жил вместе с наследодателем на день его смерти и продолжает жить там после. Есть льготы при наследовании банковских вкладов, а также для несовершеннолетних наследников.

Вторая группа платежей появляется уже после получения имущества. Стали собственником квартиры, дома или земли, появляется налог на имущество или земельный налог. Получили автомобиль, после его регистрации на наследника возникает транспортный налог. Это уже не «налог на наследство», а обычные налоги собственника.

Самый болезненный вопрос что будет, если наследство сразу продать. Для унаследованной недвижимости минимальный срок владения составляет три года. Причём считается он не с даты регистрации квартиры на наследника, а со дня смерти наследодателя. Если прошло три года или больше, доход от продажи обычно освобождён от НДФЛ.

Если продать раньше, налог может возникнуть. Доход можно уменьшить, например, на имущественный вычет до 1 млн рублей при продаже недвижимости либо, при наличии документов и соблюдении условий, на расходы наследодателя на её приобретение. После этого рассчитывается НДФЛ. Вместе с имуществом можно получить и долги умершего. Наследники отвечают по ним только в пределах стоимости принятого наследства.

«Поэтому главный вывод простой, за сам факт получения наследства обычно налог платить не нужно. Основные расходы возникают при оформлении у нотариуса, затем как у нового собственника, а при быстрой продаже имущества может появиться НДФЛ», — заключил эксперт.

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