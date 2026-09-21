«Без бумажки ты букашка»: Адвокат объяснила, какие документы нельзя выбрасывать

Собирать бумажки в век облачных хранилищ кажется анахронизмом, но юристы предупреждают: самые важные документы должны храниться дома. Адвокат Светлана Жмурко рассказала kp.ru, что стоит сохранить.

В первую очередь это документы на недвижимость: свидетельства о праве собственности (выдавались до 2016 года), договоры приватизации, купли-продажи, дарения, свидетельства о праве на наследство. Даже если данные есть в ЕГРН, при оспаривании сделки суду потребуются первичные правоустанавливающие документы.

Второе — документы ЗАГС: свидетельства о рождении, браке, расторжении брака, смене имени. Они остаются единственным подтверждением родства и понадобятся для наследства, гражданства, льгот и пенсий. Если документ выдан 30–40 лет назад в бывшей союзной республике, получить дубликат будет сложно.

Третье — трудовые и пенсионные документы: дипломы, аттестаты, трудовая книжка, справки о стаже и работе на Крайнем Севере, удостоверения к наградам. Договоры ГПХ и подряда тоже стоит хранить — они подтверждают страховой стаж.

«Трудовая книжка — основной документ о стаже до 2002 года. Если данные в Социальном фонде не совпадают с реальностью, внести ясность поможет именно она», — отмечает Жмурко.

Четвёртое — финансовые документы: справки о погашении кредитов защитят от неожиданных претензий банка, а справка о погашении ипотеки нужна для снятия обременения.

«Никакие цифровые документы не заменят расписку, написанную от руки», — подчёркивает адвокат.

Также юристы советуют сохранить техпаспорт недвижимости и домовую книгу — без архивной справки о зарегистрированных на момент приватизации покупатель рискует получить квартиру с сожителем, имеющим право бессрочного проживания.

Создайте «архивную папку», сделайте цифровые копии, но не ламинируйте документы ЗАГС — такой документ считается испорченным. И расскажите близким, где лежат бумаги.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал Life.ru, что льготный стаж даёт право на досрочную пенсию за работу на Крайнем Севере, во вредных условиях и по ряду профессий, но его нужно подтвердить. Он советует заказать выписку из лицевого счёта, проверить данные и при ошибках запросить уточнения у работодателя, а по старым периодам — справки или архивные документы, после чего подать их в СФР для корректировки счёта; отказ можно обжаловать.