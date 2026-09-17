Что выбросить из квартиры перед осенним равноденствием 2026, чтобы не тащить старый хаос в новый год

Совсем скоро, 22 сентября, наступает астрономическая осень — равноденствие, день, когда сутки делятся ровно пополам. Народная традиция и астрологи советуют встречать эту границу с чистым домом и разгруженными шкафами: то, что копится дома месяцами, по поверьям, тянет старые проблемы в новый цикл. Мы прошлись по квартире глазами придирчивого гостя и составили список из семи категорий вещей, от которых стоит избавиться прямо сейчас, пока Солнце ещё не пересекло экватор.

Битая посуда — трещина, через которую уходит удача

Треснутая посуда и приметы про утекающую удачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Сколотая чашка или тарелка с трещиной кажется мелочью, но именно такие предметы чаще всего доживают в шкафу до глубокой старости просто потому, что жалко выбросить. По народным приметам, есть из треснутой посуды — значит есть из ёмкости, которая больше не держит форму, а вместе с ней не держит и достаток в доме. Проверьте полки: если чашка держится на честном слове, самое время отправить её в ведро, а не обратно в сервант.

Засохшие цветы и растения, которые давно сдались

Букет, который простоял в вазе три недели и превратился в труху, или фикус с жёлтыми скрученными листьями — это не декор, а застывшая картинка увядания перед глазами. По приметам такие растения символизируют застой в делах и деньгах. Кстати, если вам ближе бытовые суеверия на каждый день, почитайте, что можно и что нельзя делать по дням недели — многие правила про уборку оттуда родом. Сухие стебли — в мусор, горшок освободите под живое.

Одежда, которую вы не надевали ни разу за год

Одежда, которую не носили год: что с ней делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Свитер не по размеру, платье с биркой, тесные кроссовки — всё это занимает место и напоминает, что деньги на них потратили зря. Психологи говорят проще: вещи, которые не носили год, не наденут и в следующем. Народная примета звучит жёстче: старая одежда хранит энергетику периода, в котором куплена, и тянет обратно в прошлое. Соберите пакет для благотворительности или обмена — гардероб выдохнет, а место освободится для нового сезона.

Сломанная техника, которая «ещё может пригодиться»

Утюг без шнура, пылесос с оторванным колесом, зарядка от телефона, которого давно нет, — типичные жители антресолей. Мы держим их годами из страха выбросить рабочую вещь, хотя чинить никто не собирается. Заодно вспомните про предметы, которые выглядят целыми, но собирают заразу похлеще старой техники: пульт от телевизора и кухонная губка держат рекорд по числу бактерий в квартире. Сломанное — на утилизацию, место не будет пустовать.

Просроченная косметика и лекарства в домашней аптечке

Просроченная косметика и лекарства в аптечке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photopixel

Тушь, которой два года, крем с изменившимся запахом, таблетки с истёкшим сроком годности тихо копятся в ванной, пока однажды не окажется, что там больше просрочки, чем нужных вещей. Помимо риска для здоровья, такие запасы примета связывает с накоплением старых болезней и неудач, которые давно пора отпустить. Раз в сезон устраивайте ревизию аптечки и косметички: истёкшее — в утиль, а то, чем не пользовались год, — под большой вопрос.

Бумажный хлам: чеки, квитанции и старые документы

Ящик с квитанциями за коммуналку пятилетней давности, чеки от вещей, которых уже нет, записные книжки с телефонами людей, о которых вы забыли, — вё это незаметно превращается в архив незакрытых дел. Кстати, наши предки умели прощаться с ненужным по-своему: на Руси девушки устраивали настоящие похороны надоевших мух и тараканов, чтобы вместе с ними из избы ушли и все неприятности. С бумагами проще: важное — в файл, остальное — в шредер.

Подарки и вещи с неприятными воспоминаниями

Подарки с неприятными воспоминаниями: избавляемся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pororo137

Ваза от бывшего, сувенир из поездки, книга от человека, с которым давно не общаетесь... все эти предметы хранят не только пыль, но и эмоциональный след события. Держать их на видном месте — значит каждый день невольно возвращаться к истории, которую вроде закрыли. Правило простое: если предмет вызывает не тепло, а тяжесть в груди, никакая ценность не стоит того, чтобы он оставался дома. Отдайте, продайте или выбросите — дышать в комнате станет легче.

Семь пунктов — не строгий чек-лист, а повод честно пройтись по квартире взглядом человека, который выбирает, что взять с собой в новый сезон. Равноденствие ничего не изменит само по себе, но расхламлённый дом встречает перемены охотнее, чем шкафы и балкон, которые забиты вещами «на всякий случай». Выбросить лишнее — способ освободить место для удачи, которая, если верить звёздам, распределяется неравномерно: восточный гороскоп обещает одним знакам денежный подъём, а другим — придержать кошелёк.