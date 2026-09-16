Приметы по дням недели: что можно и нельзя в понедельник–воскресенье Оглавление Понедельник: приметы на каждый день Вторник: приметы на каждый день Среда: приметы на каждый день Четверг: приметы на каждый день Пятница: приметы на каждый день Суббота: приметы на каждый день Откуда взялись приметы по дням недели Народные приметы по дням недели: горят уши и щёки, чихание, стрижка ногтей и волос, уборка и деньги — разбираем понедельник и все остальные дни. Приметы по дням недели: что можно и нельзя в понедельник–воскресенье. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Приметы по дням недели — часть народной культуры, в которой за каждым днём закрепились свои «правила» и предостережения: что можно и чего лучше не делать, чтобы не навлечь беду или, наоборот, привлечь удачу. Многие из этих поверий уходят корнями в быт и природные ритмы, а сегодня живут как колоритные традиции — иногда забавные, иногда удивительно живучие.

Если же вас интересуют не бытовые приметы, а то, что означают сны с вторника на среду, у нас есть отдельный разбор — «Сонник: смысл сна со вторника на среду».

Сводная таблица «Что нельзя делать по дням недели» — понедельник–воскресенье. Инфографика © Life.ru

Понедельник: приметы на каждый день

В народной традиции понедельник нередко связывали с «переходом» от выходных к трудовым будням, и потому считали временем, когда энергетика ещё не набрала силу, а любые резкие шаги могут обернуться напрасными усилиями. Отсюда и запрет на важные начинания — считалось, что дело, запущенное в понедельник, будет «буксовать» и требовать вдвое больше сил.

Горят уши и щёки. В понедельник это связывают с обсуждениями рабочих планов — кто-то, скорее всего, вспоминает вас в связи с делами на неделю. Левое ухо — к пустым разговорам, правое — к похвале за спиной.

Чихание. Чихнуть утром в понедельник — к удачному разрешению рабочих вопросов на этой неделе. Чихнуть вечером, по примете, — к суете и хлопотам без особого результата.

Ногти и волосы. Стричь ногти в понедельник не запрещено, но и не рекомендовано — считается, что день слишком «неустойчивый», чтобы отрезать что-то от себя. Стрижку волос лучше отложить на более благоприятный день.

Уборка. Наводить порядок в понедельник можно и даже полезно — лёгкая уборка помогает «настроить» дом на рабочий лад на всю неделю. А вот генеральную уборку затевать не стоит — примета связывает это с распылением сил.

Деньги. Не только не давали в долг, но и старались не делать крупных трат — чтобы не «растратить» удачу в самом начале недели.

Другое. Найти монетку в понедельник — хороший знак на всю неделю. А вот делиться планами вслух не советовали — считалось, что можно «спугнуть» задуманное.

Приметы по дням недели — полный разбор. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вторник: приметы на каждый день

Вторник в поверьях — время, когда силы и энергия уже достаточно «раскачались» после начала недели, и можно браться за сложные, но заранее подготовленные дела. Главное условие — действовать не на эмоциях, а по чёткому плану, так как спонтанность в этот день считалась рискованной.

Горят уши и щёки. Во вторник примета связывает это с деловыми разговорами — кто-то обсуждает ваши планы или советуется на ваш счёт. Правая сторона — к одобрению, левая — к критике.

Чихание. Чихнуть в первой половине дня — к новостям, во второй — к неожиданному, но полезному знакомству.

Ногти и волосы. Вторник считается одним из спокойных дней для стрижки — вреда не будет, но и особой пользы примета не сулит.

Уборка. День подходит для генеральной уборки — считалось, что порядок, наведённый во вторник, «держится» дольше обычного.

Деньги. Отдавать долги во вторник — хороший знак, а вот занимать самому — рискованно, можно надолго «залипнуть» в финансовых сложностях.

Другое. Спор, вспыхнувший во вторник, по примете способен перерасти в затяжное противостояние — конфликтов в этот день старались избегать особенно тщательно.

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Среда: приметы на каждый день

Среда в народных представлениях — «переломный» день, когда половина пути уже пройдена, но впереди ещё немало дел, поэтому важно беречь силы и не «рассеивать» удачу. Именно отсюда идёт запрет рассказывать о своих задумках — считалось, что слова могут «унести» энергию намерения.

Горят уши и щёки. В среду примета трактует это как знак, что о вас вспоминают в связи с обещаниями или договорённостями — стоит перепроверить, всё ли выполнено.

Чихание. Чихнуть в середине недели — к исполнению задуманного, но только если не рассказывать об этом вслух.

Ногти и волосы. Стрижка в среду — нейтральный день, серьёзных примет на этот счёт не сохранилось.

Уборка. Лёгкая уборка приветствуется, а вот перестановку мебели лучше отложить — считалось, что «перекраивать» пространство в среду не к добру.

Деньги. Покупки, сделанные в среду, нередко воспринимались как поспешные и невыгодные — крупные траты советовали переносить.

Другое. Для интеллектуальной деятельности день считался удачным — хорошо усваивались новые знания, продуктивно проходили обсуждения.

Четверг: приметы на каждый день

Четверг в традиции связывали с темой «налаживания связей» и «наведения порядка» — как в доме, так и в делах. Считалось, что разбросанные вещи и хаос в быту могут «запутать» и планы на будущее.

Горят уши и щёки. По примете четверга — кто-то из старых знакомых вспоминает вас, возможно, готовится напомнить о себе.

Чихание. Чихнуть в четверг — к вестям издалека, от человека, с которым давно не общались.

Ногти и волосы. День считается благоприятным для стрижки — есть примета, что волосы после четверга растут гуще.

Уборка. Наводить порядок в четверг не просто можно, а рекомендуется — считалось, что разбросанные вещи и хаос в быту «запутывают» и планы на будущее.

Деньги. Финансовых запретов на четверг народная традиция не выделяет отдельно — день нейтральный.

Другое. Резкие разрывы отношений и отказ от обязательств в четверг не приветствовались — считалось, что это может обернуться потерей поддержки в трудный момент.

Пятница: приметы на каждый день

Пятница в народных приметах нередко воспринималась как день «снятия напряжения» и подведения промежуточных итогов, а не старта новых проектов. Особенно не приветствовались начинания, связанные с обустройством дома: ремонт, перестановка, строительство.

Горят уши и щёки. В пятницу примета связывает это с предстоящими выходными — кто-то уже строит планы на встречу с вами.

Чихание. Чихнуть в пятницу — к приятным хлопотам на выходных.

Ногти и волосы. Запрет на стрижку волос и ногтей — самая известная примета пятницы. Считалось, что вместе с отрезанными прядями и пластинами можно невольно «отрезать» и часть жизненной силы, удачи или здоровья.

Уборка. День подходит для наведения уюта и подготовки к выходным, но без тяжёлой физической работы — генеральную уборку советовали отложить.

Деньги. Крупные покупки в пятницу — под вопросом: примета не запрещает их напрямую, но советует не спешить и всё перепроверить.

Другое. В пятницу старались завершать текущие задачи, разбирать накопившиеся вопросы и не брать на себя новых обязательств.

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Суббота: приметы на каждый день

Суббота в традиции была днём «закрепления» добрых дел и заботы о близких. Считалось, что помощь, оказанная в этот день, не только приносит пользу другим, но и укрепляет собственное благополучие.

Горят уши и щёки. По примете субботы — родственники или близкие друзья говорят о вас в тёплом контексте.

Чихание. Чихнуть в субботу — к семейным новостям, чаще хорошим.

Ногти и волосы. Стрижка в субботу нейтральна, серьёзных запретов народная традиция не сохранила.

Уборка. Большое значение придавали чистоте — грязная посуда и неубранный мусор в субботу могли «задержать» удачу и не дать ей войти в дом в выходные. При этом день подходил для небольших бытовых хлопот, если они делались с заботой, а не из чувства долга.

Деньги. Отдельных денежных примет на субботу не выделяют — день считается нейтральным в финансовом плане.

Другое. Отказ в поддержке воспринимался как риск потерять поддержку в будущем — будто человек сам «закрывает» для себя каналы помощи.

Воскресенье: приметы на каждый день

Воскресенье традиционно воспринималось как день восстановления сил и укрепления семейных связей, а не как время для тяжёлых дел.

Горят уши и щёки. В воскресенье примета трактует это как знак скорой встречи с тем, кто вас вспоминает, — возможно, гостя стоит ждать уже на этой неделе.

Чихание. Чихнуть в воскресенье — примета неоднозначная: в одних traditions это к пустым хлопотам, в других — к приятному сюрпризу в начале следующей недели.

Ногти и волосы. Стричься в воскресенье не запрещено, хотя часть источников советует перенести на будни — как и любое «резкое» действие в день отдыха.

Уборка. Уборка, стирка и другая интенсивная работа считались неуместными. Верили, что, «вымывая» грязь, можно случайно «смыть» и удачу, которая должна была поддержать в начале новой недели.

Деньги. Крупных финансовых операций в воскресенье старались избегать — день посвящали отдыху, а не подсчётам.

Другое. Конфликты в воскресенье тоже старались избегать — считалось, что обида или ссора, оставшаяся к концу дня, способна окрасить всю следующую неделю негативом.

Откуда взялись приметы по дням недели

Приметы по дням складывались на стыке нескольких традиций.

Во-первых, в крестьянском быту неделя делилась на «рабочие» и «особые» дни. Воскресенье было днём отдыха и посещения церкви, а начало недели часто воспринималось как время «притирки» к делам, поэтому и не рекомендовалось запускать что-то важное.

Во-вторых, на народные поверья сильно повлияли религиозные представления. Каждый день ассоциировался с определёнными святыми, событиями или запретами, из которых рождались бытовые правила.

Наконец, немалую роль сыграли наблюдения за природой и ритмами труда — одни дни считались подходящими для одних работ, другие для иных, и эти наблюдения со временем обросли символическими смыслами и запретами.

Авторы Ксения Вернер