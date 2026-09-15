Как избавиться от насекомых в доме навсегда? Повторите древнерусский похоронный ритуал — реально работает

Сегодня от одной мысли о торжественных похоронах мухи становится смешно. Однако для наших предков это было целое представление с «гробом», траурной процессией, причитаниями и поминальным угощением. Начинались мушиные похороны обычно 14 сентября, в день Семёна Летопроводца, и могли продолжаться вплоть до Покрова. Life.ru рассказывает, зачем девушки оплакивали тараканов и как странный обряд превращался в смотрины невест.

Зачем на Руси хоронили мух и тараканов?

Похороны мух на Руси: как старинный обряд помогал очистить дом от насекомых? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Старинный ритуал с погребением насекомых был связан с представлением об очищении дома. За лето в избе скапливалось множество существ. Мухи садились на продукты, комары кусали людей, а тараканы и клопы прятались в тёмных углах. Согласно поверью, похороны одного насекомого должны были заставить уйти всех его сородичей.

Люди словно показывали мухам и тараканам их возможную судьбу: если те не покинут дом добровольно, их ждёт такой же конец. Иногда говорили, что вместе с «покойником» из избы уходили болезни, нечистота и накопившиеся за лето неприятности. Ритуал совпадал со сменой времён года. В середине сентября становилось холоднее, поэтому насекомые естественным образом исчезали. Однако предки связывали их пропажу именно с проведёнными похоронами. Чем меньше мух оставалось в доме после церемонии, тем действеннее казался обряд.

Как проходили похороны мух

Зачем на Руси устраивали похороны мух, тараканов, комаров, блох и клопов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда всё было готово, процессия выходила из избы. Миниатюрный гроб торжественно несли в огород, сад, поле или на кладбище. Там для насекомого заранее выкапывали маленькую могилу. Похороны старались провести по образцу человеческих. «Покойника» оплакивали, вспоминали его земные дела и просили окончательно покинуть дом. Муху называли жужжалкой и припоминали, сколько людей она успела укусить за лето.

При этом настоящее горе никто, конечно, не испытывал. Причитания намеренно делали преувеличенными, поэтому церемония быстро превращалась в весёлое народное представление. В конце гроб опускали в землю и закапывали. После этого считалось, что путь насекомым обратно в избу закрыт.

Почему мух клали именно в овощные гробы?

Овощные гробы для насекомых: зачем мух на Руси закапывали в землю? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Репа или морковь были не только самым доступным материалом. Корнеплод появлялся из земли и после завершения обряда возвращался в неё вместе с насекомым. Так создавался символический круг: вредителя отправляли под землю, откуда он уже не должен был выбраться. Кроме того, овощной гроб быстро сгнивал, исчезая вместе со своим содержимым. Для участников ритуала это могло служить ещё одним подтверждением того, что насекомое окончательно покинуло мир живых.

Существовало и более мрачное объяснение. В народной культуре мух, бабочек и некоторых других насекомых связывали с душами умерших и существами из потустороннего мира. Поэтому их старались не просто уничтожить, а проводить по всем правилам, чтобы случайно не разгневать невидимые силы.

Как похороны таракана превращались в смотрины невест?

Похороны мух и смотрины невест: как один обряд помогал девушкам найти жениха? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Проводить обряд поручали девушкам не только потому, что борьба с домашними вредителями традиционно относилась к женским заботам. Похороны насекомых были удобным поводом показать потенциальным женихам местных красавиц. Незамужние девушки надевали лучшие наряды и выходили на улицу с необычной процессией. Шумные причитания привлекали внимание всей деревни, а парни собирались посмотреть на происходящее. Пока девушки хоронили мух и тараканов, молодые люди присматривали будущую невесту.

Особенно известным такой обычай был в Туле и Серпухове. В Серпухове для мух вырезали гробы из моркови и свёклы, а в Туле насекомых укладывали в репу. Матери заранее приглашали соседок с незамужними дочерьми, пекли пироги и готовили мёд. После церемонии участники могли продолжить знакомство уже за праздничным столом. К тому же, полевые работы постепенно завершались, а впереди начинался осенний свадебный сезон. Поэтому символические похороны лета и насекомых одновременно становились началом нового этапа в жизни девушек на выданье.

Наши предки верили, что правильно проведённые похороны способны освободить дом не только от мух и тараканов, но и от болезней и несчастий. При этом человеческие погребальные ритуалы требовали гораздо большей осторожности. Считалось, что любая ошибка может задержать душу среди живых. Ранее Life.ru рассказывал, в чём нельзя хоронить человека и какая одежда способна навлечь беду на его близких. Ну, как вам такая обработка от вредителей? Будете пробовать?