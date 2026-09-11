В чём нельзя хоронить человека и почему: какая одежда свяжет вашу душу с усопшим и притянет смерть

Когда умирает близкий человек, родственники нередко получают десятки противоречивых советов. Одни уверяют, что покойному обязательно нужна новая одежда, другие запрещают красное, третьи боятся положить в гроб вещь живого человека. На самом деле выбор последнего наряда зависит не от примет, а от способа погребения, воли умершего, религиозной традиции и требований конкретного морга или крематория. Life.ru рассказывает, какие суеверия не имеют отношения к реальным правилам и в чём всё-таки нельзя хоронить человека.

Что о погребальной одежде говорит закон?

В чём нельзя хоронить человека: ГОСТ и закон «О погребении и похоронном деле». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельного федерального списка платьев, костюмов или цветов, запрещённых для погребения в России, нет. Закон «О погребении и похоронном деле» требует учитывать прижизненную волю человека, обычаи и традиции, если они не противоречат санитарным и иным требованиям. При обычном захоронении в землю выбор у семьи достаточно широкий. Человека можно проводить в последний путь в костюме, любимом платье, форме, джинсах или другой одежде, которая соответствовала его вкусу и пожеланиям. Вещи не обязаны быть новыми, гораздо важнее, чтобы они были чистыми, опрятными и подходили по размеру. В православной традиции усопшего следует облачить именно в чистую одежду, а не непременно в купленную специально для похорон.

Что касается кремации, с 1 августа 2026 года действует новый ГОСТ Р 53999–2026, который предусматривает, что требования к гробам и кремируемым объектам каждый крематорий устанавливает самостоятельно в зависимости от характеристик оборудования. Поэтому окончательный список ограничений нужно запрашивать именно там, где будет проходить кремация. Но что же говорят традиции и житейская мудрость? Давайте разбираться в народных правилах захоронения.

В чём нельзя хоронить человека?

Эзотерические запреты на похоронах: как не допустить ошибку при захоронении и выбрать правильную одежду? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если с законами и правилами захоронения можно разобраться, обратившись в выбранный крематорий или ритуальную компанию, то с приметами и народными традициями всё гораздо сложнее. Как понять, кого слушать и не навлечь беду на семью, неправильно похоронив родственника? Life.ru разобрал все традиции и народные представления о погребальной одежде, чтобы окончательно расставить всё на свои места. Итак, в чём же нельзя хоронить усопшего?

Как красный цвет призовёт новую смерть?

Одна из самых мрачных примет гласит, что покойный в красном или бордовом может «забрать» за собой кровного родственника. В эзотерических традициях эти оттенки связывают с кровью, жизненной силой и родовой энергией. Считается, что яркий цвет не позволяет разорвать связь умершего с семьёй и притягивает следующую утрату.

Иногда под запрет попадают даже красная помада, платок, обувь и бордовые цветы. Однако считать это древним и единым правилом всех славян нельзя. Этнографы находили множество обратных примеров, к примеру, в некоторых областях красные детали погребальной одежды использовали как защиту от нечистой силы или символ перехода в иной мир. Исследование В.С. Бузина «Красное и синее в атрибутике русской традиционной погребальной обрядности», опубликованное в 2017 году, показывает, насколько противоречивыми были эти традиции. Православная церковь также не связывает цвет платья с будущей смертью другого человека.

Можно ли хоронить человека в чужой одежде?

Можно ли хоронить человека в чужой одежде? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Согласно другому поверью, на покойного нельзя надевать вещь живого человека. Часто это объясняют тем, что рубашка, шарф, платье или украшение якобы сохраняют энергетический след своего владельца. Оказавшись в гробу, вещь будто бы создаёт связь между миром живых и умерших. По приметам, хозяин такой одежды может начать болеть, лишиться сил или столкнуться с чередой несчастий. Особенно опасными считаются нательные вещи, которые долго соприкасались с телом. По той же логике сторонники эзотерики не советуют использовать одежду, ранее принадлежавшую другому умершему. Считается, что так могут «перепутаться» судьбы двух людей.

Что может задержать душу возле тела?

В старых погребальных поверьях старались не завязывать на одежде покойного крепкие узлы. Шнурки оставляли свободными, пояс не затягивали, а платок могли просто перекрестить на груди. Считалось, что любой узел удерживает душу возле тела, мешает ей покинуть земной мир или обрекает на мучительное путешествие. По этой же причине избегали сложных застёжек, туго завязанного галстука и плотно затянутого ремня.

Можно ли хоронить женщину в свадебном платье?

Можно ли похоронить женщину в свадебном платье? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Раньше в некоторых регионах существовал обычай хоронить в белом незамужних девушек. Погребение напоминало символическую свадьбу, а умершую называли «невестой Христа». Считалось, что такой обряд поможет душе обрести покой и завершить неисполненную земную судьбу. Однако некоторые подвенечный наряд воспринимали как слишком тяжёлый символ и отказывались от него. Поэтому утверждать, что свадебное платье обязательно или категорически запрещено, нельзя. Это региональный обычай, а не единое правило. Если планируется отпевание, необычный наряд лучше заранее обсудить со священником конкретного храма.

Но помните, что выбирать одежду для последнего пути стоит прежде всего из уважения к человеку, его желаниям и правилам безопасности. Конечно, законы не запрещают красный цвет, однако семья вправе соблюдать поверья, если это поможет ей провести прощание спокойно. Ведь гораздо важнее сохранить имя и историю умершего. Иногда загадкой для потомков становится даже само место погребения. Недавно Life.ru рассказывал, почему могилу Марины Цветаевой до сих пор нельзя определить наверняка и где уже 105 лет ищут захоронение Николая Гумилёва.