Мистика в СССР: кто такая «кремлёвская ведьма» и что за «ген гениальности» искали учёные

Советский Союз позиционировал себя как государство строгого материализма. Гадалок преследовали, религию называли пережитком, а чудесам требовали найти научное объяснение. Но действительно ли люди верили в это? Life.ru рассказывает, как в СССР за закрытыми дверями НИИ фотографировали «ауру», проверяли телекинез и пытались обнаружить биологические признаки гениальности.

Вольф Мессинг: «телепат» читал движения мышц

Вольф Мессинг: биография советского телепата и правда о его встречах с Иосифом Сталиным. Фото © РИА Новости / Лев Иванов

Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 года. В СССР он оказался в 1939-м и вскоре стал знаменитым эстрадным менталистом. Во время «психологических опытов» зрители давали ему задания, а артист находил спрятанные предметы, выбирал нужного человека или выполнял сложную последовательность действий. Сам Мессинг объяснял, что читает не мысли, а едва заметные движения мышц, изменения дыхания, походки и голоса человека. Такой метод известен как идеомоторика: человек невольно подсказывает исполнителю направление, даже если уверен, что никак себя не выдаёт.

Но народная легенда сделала Мессинга почти сверхчеловеком. Рассказывали, будто он предсказал гибель Гитлера, получил по пустому листу 100 тысяч рублей в Госбанке и прошёл мимо кремлёвской охраны, внушив часовым, что является высокопоставленным чиновником. Большинство этих сюжетов распространилось после публикации в 1965 году мемуаров Мессинга. Позднейшая проверка не обнаружила подтверждений его встреч со Сталиным и знаменитого эксперимента в Госбанке. Историки предполагают, что значительная часть сенсационной биографии могла быть создана журналистами. Реальный талант наблюдательного артиста оказался настолько впечатляющим, что страна предпочла запомнить его волшебником.

Кем была «кремлёвская ведьма» Наталья Львова?

Наталья Львова и Сталин: как появилась легенда о магической защите кабинета вождя СССР? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Под прозвищем «кремлёвская ведьма» обычно подразумевают Наталью Львову. Согласно популярной легенде, она происходила из дворянской семьи, обладала наследственным даром и жила в Ленинграде, где была известна среди артистов и представителей городской элиты. Якобы в начале 1930-х годов о Львовой узнал Сергей Киров, известный советский государственный и партийный деятель, революционер, один из ближайших соратников Иосифа Сталина. Вскоре женщину привезли в Москву, а глава ОГПУ Генрих Ягода распорядился предоставить ей жильё. Главной задачей ведуньи стала магическая защита Сталина: она проверяла его кабинет, искала «заряженные» предметы, проводила очищающие обряды и предупреждала вождя об опасностях.

Но спустя время «кремлёвская ведьма» словно растворилась. По одной версии, она умерла до начала Большого террора, по другой — была устранена как человек, знавший слишком много. Иногда ей приписывают предсказание собственной смерти и даже будущего Советского Союза. Однако в этой истории много пробелов. Дело в том, что достоверная биография Натальи Львовой не восстановлена. В открытых публикациях не приводятся её фотографии, архивное дело, даты жизни или независимые воспоминания людей, действительно работавших рядом со Сталиным.

Поэтому корректнее считать «кремлёвскую ведьму» героиней поздней политической легенды. Не исключено, что у неё был реальный прототип, но доказать это пока невозможно. Сама идея защищать помещение при помощи особых предметов появилась задолго до Кремля. Life.ru рассказывал, какие старинные обереги наши предки размещали у входной двери и от каких бед они должны были охранять дом.

Спецотдел ОГПУ, телепатия и охота за Шамбалой

Тайные опыты ОГПУ: зачем Глеб Бокий и Александр Барченко изучали телепатию и гипноз? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если история Львовой почти не оставила документальных следов, то интерес отдельных сотрудников советских спецслужб к мистике — это установленный факт. Глеб Бокий с 1921 года руководил Специальным отделом, отвечавшим за шифры и секретную связь. Он общался с писателем и исследователем Александром Барченко, который интересовался телепатией, гипнозом и эзотерическими учениями. В 1922 году Барченко возглавил экспедицию на Кольский полуостров, где изучал мерячение — необычное состояние массового транса, встречавшееся у северных народов. Позже появились рассказы, будто исследователь пытался найти следы древней цивилизации и открыть способ дистанционного воздействия на сознание.

Из этого вырос миф о тайной лаборатории ОГПУ, разрабатывавшей психическое оружие и готовившей экспедицию в Шамбалу. Реальные контакты Бокия и Барченко, как и интерес к необычным состояниям психики, подтверждаются. Но доказательств создания работающего «луча подчинения» или других паранормальных технологий нет. Бокия расстреляли в 1937 году, Барченко — в 1938-м. Гибель участников и секретность их деятельности только укрепили слухи: всё, чего не было в открытых документах, оказалось легко объяснить государственной тайной.

Нинель Кулагина: женщина, которая двигала предметы взглядом

Нинель Кулагина: советская женщина, которая якобы могла двигать предметы силой мысли. Фото © РИА Новости / Рудольф Кучеров

В 1960–1970-е годы одной из главных советских сенсаций стала Нинель Кулагина. На сохранившихся плёнках она якобы передвигает спички, вращает стрелку компаса и перемещает небольшие предметы, не прикасаясь к ним. Самый громкий эксперимент был связан с изолированным сердцем лягушки. Утверждалось, что Кулагина смогла сначала изменить ритм его сокращений, а затем остановить орган одним волевым усилием.

Опыты проводились при участии исследователей, но общепризнанного подтверждения телекинез так и не получил. Критики предполагали использование незаметных нитей, магнитов и статического электричества. Сторонники Кулагиной отвечали, что часть экспериментов проходила под контролем и требовала от женщины огромного напряжения. В 1987 году Кулагина выиграла дело против журнала, прямо назвавшего её мошенницей. Но судебное решение означало лишь отсутствие доказанного обмана — научным подтверждением телекинеза оно не стало.

Эффект Кирлиан: как советские инженеры сфотографировали «ауру»

Эффект Кирлиан: как советские исследователи Семён и Валентина Кирлиан сфотографировали ауру? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1939 году супруги Семён и Валентина Кирлиан обнаружили необычный эффект. Если поместить объект в высокочастотное электрическое поле, на фотоматериале вокруг него появляется светящийся ореол. Особенно впечатляюще выглядели снимки человеческих пальцев и листьев растений. Поклонники эзотерики объявили, что супруги научились фотографировать ауру, а изменения свечения якобы позволяют определять болезни и эмоциональное состояние человека.

Физическое объяснение оказалось гораздо прозаичнее... На снимках запечатлевался коронный электрический разряд. Его рисунок зависит от влажности, давления, напряжения и состояния поверхности. Тем не менее фотографии Кирлиан стали одним из главных визуальных символов советской парапсихологии.

Джуна: лечила ли она Брежнева руками

Джуна Давиташвили: правда ли советская целительница лечила Леонида Брежнева руками? Фото © РИА Новости / Галина Кмит

В отличие от загадочной Натальи Львовой, Евгения Давиташвили, известная как Джуна, была совершенно реальной и публичной фигурой. В начале 1980-х годов она приехала в Москву и прославилась сеансами бесконтактного массажа. Исследованием так называемого эффекта Джуны занимались специалисты Института радиотехники и электроники. Интерес учёных к её способностям действительно существовал, однако убедительного доказательства особого лечебного «биополя» получено не было.

Главная легенда утверждает, что Джуна лечила Леонида Брежнева и благодаря своему дару продлила ему жизнь. Официального подтверждения этим встречам нет, а некоторые люди из окружения генсека рассказы опровергали. Вероятнее всего, Джуна могла общаться с представителями советской элиты, но образ «личной целительницы Кремля» был значительно усилен слухами.

«Ген гениальности»: что на самом деле искал Эфроимсон?

Ген гениальности: существует ли особый участок ДНК, который делает человека выдающимся? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Выражение «ген гениальности» связывают с советским генетиком Владимиром Эфроимсоном. Однако учёный не утверждал, что существует один волшебный участок ДНК, который делает человека великим. Эфроимсон изучал биографии выдающихся людей и предполагал, что некоторые наследственные особенности могут становиться своеобразным «внутренним допингом». Среди возможных факторов он рассматривал повышенный уровень мочевой кислоты, синдром Марфана, циклотимию и другие состояния, способные влиять на активность, работоспособность или эмоциональность.

При этом генетик подчёркивал значение воспитания, культуры, образования и исторической обстановки. Наследственная предрасположенность сама по себе не создаёт гения, поскольку способности должны получить возможность развиться и оказаться востребованными обществом. Современная генетика также не знает единственного «гена ума». Интеллект относится к сложным полигенным признакам: на него влияют множество вариантов ДНК с очень небольшими эффектами, а также среда, здоровье, обучение и жизненный опыт. Поэтому «ген гениальности» — эффектная метафора, а не название реального научного открытия.

Советский Союз исчез, а желание заглянуть за границу возможного осталось. Ранее Life.ru разбирался, почему миллионы верят в дар Ванги, а скептики называют её мошенницей. Возможно, главный секрет всех подобных историй заключается не в сверхъестественных способностях, а в удивительной живучести легенды, которую отсутствие доказательств делает только загадочнее.