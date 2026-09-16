Ошибка кадровика украдёт годы пенсии: Как северянам, педагогам и медикам спасти льготный стаж

Многие россияне могут выйти на пенсию раньше благодаря льготному стажу, однако далеко не все знают, как правильно его подтвердить. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Льготный стаж даёт право раньше выйти на страховую пенсию тем, кто работал на Крайнем Севере и приравненных территориях, во вредных и тяжёлых условиях, а также в медицинских, педагогических и других профессиях из льготных перечней. Для зачёта подтверждают даты и условия, дающие льготу. Алексей Говырин Депутат Госдумы

Сначала необходимо заказать на «Госуслугах» или в СФР выписку из индивидуального лицевого счёта. Проверьте даты, работодателя и отметки об особых условиях или северной территории. Если нынешний работодатель передал данные с ошибкой, попросите кадровую службу отправить уточнённые сведения в фонд.

По старым периодам запросите у работодателя или правопреемника уточняющую справку. Для северного стажа в ней важны место и сроки работы, для вредного производства — профессия, цех, характер занятости и полный рабочий день. Педагогам и медикам могут потребоваться сведения о должности, учреждении и нагрузке. Справку составляют по приказам, личным карточкам, ведомостям и штатному расписанию.

Если организация закрылась, обратитесь в государственный или муниципальный архив. С собранными бумагами подайте в СФР заявление о корректировке лицевого счёта. Фонд может направить дополнительные запросы, если указать прежние названия организации, адреса и даты работы. Решение можно обжаловать в вышестоящем отделении СФР, приложив новые подтверждения.

Ранее Минтруд России предложил упростить процедуру присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта Российской Федерации». Граждан хотят избавить от необходимости самостоятельно предоставлять документы о наградах и поощрениях. Для этого сведения о наградах, дающих право на получение звания, предлагается размещать в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС «ЕЦП»).