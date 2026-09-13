Надбавки и повышенная зарплата: В России предложили новый статус для врачей и учителей
В Госдуме предложили приравнять врачей и учителей к госслужащим
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Учителей и медиков в России предложили приравнять по статусу к государственным гражданским служащим и предоставить им дополнительные социальные гарантии. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов.
Инициативу планируют направить на отзыв в правительство 14 сентября. Изменения предлагается внести в закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
В случае принятия документа новый статус смогут получить педагогические и медицинские работники государственных и муниципальных учреждений. Вместе с ним авторы инициативы предлагают предоставить им социальные гарантии, предусмотренные законодательством для госслужащих.
Речь, в частности, идёт о дополнительных выплатах и ежемесячных надбавках к зарплате. Законопроект также предусматривает фиксированный оклад выше МРОТ. При этом ограничения, действующие для государственных служащих, распространять на врачей и педагогов авторы проекта не предлагают. Таким образом, инициатива касается прежде всего социальных и финансовых гарантий, а не полного переноса на бюджетников правового режима госслужбы.
Гибатдинов в беседе с РИА «Новости» объяснил предложение необходимостью повысить престиж этих профессий. По его мнению, существующая разница в доходах приводит к тому, что молодёжь чаще выбирает другие сферы деятельности.
Ранее Life.ru подробно рассказывал о действующих в 2026 году льготах для российских педагогов. При этом новые меры поддержки не означают автоматического повышения зарплаты всем учителям: конкретные выплаты зависят от действующих федеральных и региональных норм.
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