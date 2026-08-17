«Кадровый голод»: Почему выпускники медвузов отказываются идти в ординатуру

Сотни бюджетных мест в ординатуре остаются незаполненными даже в крупнейших медицинских вузах России. Причина может быть не только в обязательной отработке, но и в отсутствии нормальных социальных гарантий для молодых врачей, считает депутат Госдумы Алексей Куринный.

По его мнению, выпускников отпугивают штрафы в размере трёхкратной стоимости обучения за отказ от работы в госмедицине. При этом на время отработки специалистам не гарантированы жильё, достойные подъёмные выплаты и зарплата.

По мнению парламентария, вместо упора на финансовые санкции необходимо создать условия, при которых выпускники сами захотят идти в государственные учреждения. Там они смогут получить профессиональный опыт, но при этом должны иметь возможность нормально строить свою жизнь и видеть дальнейшие перспективы.

«Иначе кадровый голод в здравоохранении не разрешится», — подытожил собеседник «Газеты.ru».

Тем временем России удалось остановить сокращение числа медицинских работников, которое усилилось во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.