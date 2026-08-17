«Кадровый голод»: Почему выпускники медвузов отказываются идти в ординатуру
Депутат Куринный: Выпускники медвузов не идут в ординатуру из-за отработок
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Сотни бюджетных мест в ординатуре остаются незаполненными даже в крупнейших медицинских вузах России. Причина может быть не только в обязательной отработке, но и в отсутствии нормальных социальных гарантий для молодых врачей, считает депутат Госдумы Алексей Куринный.
По его мнению, выпускников отпугивают штрафы в размере трёхкратной стоимости обучения за отказ от работы в госмедицине. При этом на время отработки специалистам не гарантированы жильё, достойные подъёмные выплаты и зарплата.
По мнению парламентария, вместо упора на финансовые санкции необходимо создать условия, при которых выпускники сами захотят идти в государственные учреждения. Там они смогут получить профессиональный опыт, но при этом должны иметь возможность нормально строить свою жизнь и видеть дальнейшие перспективы.
«Иначе кадровый голод в здравоохранении не разрешится», — подытожил собеседник «Газеты.ru».
Тем временем России удалось остановить сокращение числа медицинских работников, которое усилилось во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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