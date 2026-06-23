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23 июня, 13:58

Путин: Отработка после медвузов не станет возвратом к советскому распределению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /xalien

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /xalien

Владимир Путин разъяснил, что обязательная отработка для выпускников медицинских вузов не имеет ничего общего с советским распределением. Этот вопрос президент России поднял на совещании с членами правительства.

Глава государства описал новую схему начала карьеры для молодых врачей. Сразу после первичной аккредитации специалисты в обязательном порядке приступят к работе под крылом опытных наставников. Однако ключевой момент заключается в свободе выбора.

«Подчеркну: речь не идёт о распределении в прямом смысле слова, как это было ещё в советские времена. Для старта своей карьеры выпускник сам выбирает медицинское учреждение. Главное, чтобы оно участвовало в программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи», — отметил президент.

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Ранее Владимир Путин поддержал введение обязательной отработки для выпускников медицинских вузов, обучавшихся на бюджетной основе. При этом он опроверг слухи о жёстком распределении. Глава государства пояснил, что новые требования предполагают отработку по специальности в медучреждении, работающем в системе ОМС. Он подчеркнул, что данное условие нельзя считать избыточным, поскольку оно гарантирует трудоустройство по профилю.

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Юлия Сафиулина
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