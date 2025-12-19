Президент Владимир Путин поддержал введение обязательной отработки для выпускников медицинских вузов за обучение на бюджетной основе, но опроверг слухи о жёстком распределении. Глава государства в ходе прямой линии заявил, что новые требования нельзя назвать избыточными, так как они направлены на гарантию работы по специальности.

«Человек, который закончил медобразование, должен отработать по специальности в медучреждении, работающем по ОМС. Мне кажется, это требование вряд ли можно назвать избыточным», — сказал Путин. Он уточнил, что речь не идёт о принудительном направлении выпускника в конкретный город, а лишь об обязательстве отработать по полученной специальности в системе обязательного медицинского страхования.

При этом президент отдельно подчеркнул, что эти новые правила никак не коснутся студентов педагогических вузов, что должно снять возникшие в обществе опасения. Путин отметил, что всех напугали излишне широкой трактовкой этого решения. Он пояснил, что обязательного распределения выпускников медицинских вузов для работы в конкретный город не будет. Глава государства не исключил, что в будущем эта мера может быть отменена.

«Будет лучше, если мы подойдём к ситуации, когда и этого будет не нужно делать», — заключил он.

Напомним, что в России бюджетники-медики будут обязаны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Согласно принятым поправкам, региональные власти должны обеспечить возможности для трудоустройства и наставничества молодых врачей, а также разработать меры их социальной поддержки.