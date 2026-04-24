Не юристы и не экономисты: выпускники внезапно рванули в инженеры и медики
Инженерное дело неожиданно стало лидером у выпускников в 2026 году
Больше половины выпускников 11-х классов в 2026 году собираются поступать в вузы. По данным опроса SuperJob, таких 63%, ещё 11% после школы планируют идти в колледжи и училища.
Самым заметным сюрпризом стал выбор специальностей. В топе у будущих студентов оказались не экономика и не юриспруденция, а инженерное дело и медицина — по 15% каждый. На третьем месте идут IT-направления с 12%, дальше — переводчики и лингвисты с 11%.
После 9-го класса картина другая: 56% школьников, по словам родителей, собираются в колледжи. Там лидируют IT-специальности, затем рабочие профессии в строительстве и производстве, а также медицина и педагогика, информирует РБК со ссылкой на данные исследования.
Опрос проводился с 1 по 20 апреля среди 2 тысяч родителей учеников 9-х и 11-х классов в 383 населённых пунктах по всей стране. То есть это не срез по одному городу, а довольно широкая картина по России.
Интерес к колледжам у школьников держится высоким уже не первый год. По данным, которые приводил РБК, разрыв между теми, кто после 9-го класса идёт в 10-й, и теми, кто выбирает СПО, в последние годы почти исчез. На этом фоне рост интереса именно к инженерии в вузах выглядит особенно показательным: рынок всё заметнее разворачивает выпускников в сторону прикладных и технических профессий.
