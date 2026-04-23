23 апреля, 13:40

До 27 апреля школьные команды могут подать заявки на конкурс «Мечты о будущем»

Обложка © Telegram / Национальный центр «Россия»

Регистрация на II Конкурс видеоэссе «Мечты о будущем», организованный Национальным центром «Россия», подходит к концу. Этот проект предоставляет молодым людям платформу для выражения своих идей о будущем через видеоформат. Участники могут представить свои работы в четырёх основных и двух специальных номинациях. Заявки принимаются до 27 апреля, а сами видеоэссе — до 30 апреля.

К участию приглашаются команды из России, стран СНГ и Приднестровья, состоящие из трех человек. Конкурс проводится для двух возрастных групп: 12–15 лет и 16–18 лет. Уже более 2200 человек из 85 регионов России и ряда других стран (Приднестровье, Молдавия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Туркменистан, Азербайджан) подали заявки.

Участникам предстоит создать видеоролики, посвященные одной из следующих тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня» или «Космос».

Дополнительные возможности для проявления таланта:

Специальные номинации: Фонд «Сколково» и номинация «Выбор читателей» (при поддержке сети книжных магазинов «Читай-город», медиа о чтении ЮФ и Академии «Хечхог») предлагают дополнительные возможности для команд.

Призы и поощрения:

  • От Фонда "Сколково":Технологический приз (разработка Фонда) для команд, вошедших в топ-20. Обучающий онлайн-курс для команд, отобранных по общей оценке работ.
  • В рамках номинации «Выбор читателей»:Победитель (старшая возрастная группа): Сертификат на продукцию «Читай-город» на сумму 60 000 рублей. Книжные наборы: От ЮФ для двух команд старшей возрастной группы и трех команд младшей возрастной группы. От Академии «Хечхог»: Месяц бесплатных онлайн-занятий для одной команды старшей возрастной группы.

Требования к видеоэссе:

  • Обязательное условие: Сочетание контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), с живой съемкой с участием всех членов команды.
  • Продолжительность: От 1 до 3 минут.
  • Публикация: Разместить видео на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
  • Подача заявки: Загрузить ссылку на видео в личном кабинете на официальном сайте конкурса.
  • Дальнейший этап: После модерации видеоэссе будут представлены экспертному жюри.

В состав жюри войдут известные деятели в области фантастики, медиа, культуры, науки и ИИ-технологий. Оцениваться будут:

  • Соответствие выбранной теме.
  • Качество видеоряда, звука и монтажа.
  • Оригинальность подачи и артистизм.
  • Эффективность использования ИИ-технологий.
  • Отсылки к фантастической литературе, играм и кино.
  • Дополнительный балл: За отсылки к произведениям из рекомендованного списка литературы.

Церемония награждения и главные призы:

  • Дата: 7 июня.
  • Место: Торжественная церемония награждения в Национальном центре «Россия».
  • Главные призы:1 место: Ноутбук. 2 место: Планшет. 3 место: Смартфон.
  • Специальный приз от генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой: Поездка в один из филиалов Национального центра «Россия» для всей команды-победителя.
Проекты конкурса «Родная игрушка» выпущены тиражом более 167 тыс. экземпляров

Ранее организаторы Второго конкурса современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время смыслов» назвали 86 победителей. Во втором сезоне проект собрал 4300 заявок из России и зарубежья. Среди лауреатов — авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, Амурской и Самарской областей, а также художники из Турции и Иордании.

Наталья Демьянова
