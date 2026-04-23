До 27 апреля школьные команды могут подать заявки на конкурс «Мечты о будущем»
Регистрация на II Конкурс видеоэссе «Мечты о будущем», организованный Национальным центром «Россия», подходит к концу. Этот проект предоставляет молодым людям платформу для выражения своих идей о будущем через видеоформат. Участники могут представить свои работы в четырёх основных и двух специальных номинациях. Заявки принимаются до 27 апреля, а сами видеоэссе — до 30 апреля.
К участию приглашаются команды из России, стран СНГ и Приднестровья, состоящие из трех человек. Конкурс проводится для двух возрастных групп: 12–15 лет и 16–18 лет. Уже более 2200 человек из 85 регионов России и ряда других стран (Приднестровье, Молдавия, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Туркменистан, Азербайджан) подали заявки.
Участникам предстоит создать видеоролики, посвященные одной из следующих тем: «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня» или «Космос».
Дополнительные возможности для проявления таланта:
Специальные номинации: Фонд «Сколково» и номинация «Выбор читателей» (при поддержке сети книжных магазинов «Читай-город», медиа о чтении ЮФ и Академии «Хечхог») предлагают дополнительные возможности для команд.
Призы и поощрения:
- От Фонда "Сколково":Технологический приз (разработка Фонда) для команд, вошедших в топ-20. Обучающий онлайн-курс для команд, отобранных по общей оценке работ.
- В рамках номинации «Выбор читателей»:Победитель (старшая возрастная группа): Сертификат на продукцию «Читай-город» на сумму 60 000 рублей. Книжные наборы: От ЮФ для двух команд старшей возрастной группы и трех команд младшей возрастной группы. От Академии «Хечхог»: Месяц бесплатных онлайн-занятий для одной команды старшей возрастной группы.
Требования к видеоэссе:
- Обязательное условие: Сочетание контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), с живой съемкой с участием всех членов команды.
- Продолжительность: От 1 до 3 минут.
- Публикация: Разместить видео на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
- Подача заявки: Загрузить ссылку на видео в личном кабинете на официальном сайте конкурса.
- Дальнейший этап: После модерации видеоэссе будут представлены экспертному жюри.
В состав жюри войдут известные деятели в области фантастики, медиа, культуры, науки и ИИ-технологий. Оцениваться будут:
- Соответствие выбранной теме.
- Качество видеоряда, звука и монтажа.
- Оригинальность подачи и артистизм.
- Эффективность использования ИИ-технологий.
- Отсылки к фантастической литературе, играм и кино.
- Дополнительный балл: За отсылки к произведениям из рекомендованного списка литературы.
Церемония награждения и главные призы:
- Дата: 7 июня.
- Место: Торжественная церемония награждения в Национальном центре «Россия».
- Главные призы:1 место: Ноутбук. 2 место: Планшет. 3 место: Смартфон.
- Специальный приз от генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Виртуозовой: Поездка в один из филиалов Национального центра «Россия» для всей команды-победителя.
Ранее организаторы Второго конкурса современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время смыслов» назвали 86 победителей. Во втором сезоне проект собрал 4300 заявок из России и зарубежья. Среди лауреатов — авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, Амурской и Самарской областей, а также художники из Турции и Иордании.
