Проекты конкурса «Родная игрушка» выпущены тиражом более 167 тыс. экземпляров

Проекты-победители Всероссийского конкурса «Родная игрушка» выпущены совокупным тиражом более 167 тыс. экземпляров. Об этом сообщили организаторы проекта, реализуемого обществом «Знание» и Движением Первых в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Первый сезон конкурса «Родная игрушка» показал: в России живёт огромное количество людей, которым не всё равно, во что играют наши дети…» — отметил заместитель гендиректора общества «Знание» Кирилл Хвиль. По его словам, конкурс стал площадкой для сотрудничества авторов и производителей.

В 2025–2026 годах в производство запущено семь проектов, их текущий объём реализации составляет 46,5 тыс. единиц. Среди наиболее массовых — конструктор «Чебурашка» (133,5 тыс. экземпляров), настольная игра «Я люблю свою страну. Россия» (20 тыс.) и набор «Лаборатория Менделеева» (10 тыс.), а также серия «Мишки-ПРОФИ» и другие разработки.

Игрушки представлены на маркетплейсах и в сети «Детский мир» в ряде регионов. Продукция также использовалась в социальных и образовательных проектах, включая акцию «Ёлка желаний» и детские зоны аэропортов, где распространяется тираж раскрасок в 35 тыс. экземпляров.

Мультимедийные проекты «Привет, это Кот!» и «Буквогород» собрали более 1 млн просмотров. До конца 2026 года планируется запуск ещё семи продуктов и расширение уже существующих тиражей, а также выпуск новых серий анимационных проектов.

Приём заявок на второй сезон конкурса уже открыт. Организаторы планируют поддержать до 45 проектов, включая идеи, прототипы и готовую продукцию, с последующим выводом на рынок и рекомендациями для образовательных учреждений.

