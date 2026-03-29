В Москве открылся седьмой сезон конкурса «Большая перемена»

В Москве 28 марта стартовал седьмой сезон конкурса «Большая перемена» — крупнейшего в России проекта для детей и подростков. Регистрация участников уже открыта на сайте и продлится до 30 мая, а для старшеклассников и студентов колледжей приём заявок начнётся в апреле.

Конкурс проводится при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки России и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети».

«За шесть лет «Большая перемена» объединила 7 млн детей и подростков со всей страны. Конкурс подарил ребятам возможность исполнить мечты, помог поверить в свои силы и получить опыт работы в команде. С прошлого года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодёжь и дети», запущенного по поручению Президента России. Проявив себя в конкурсе, ребята развиваются в других проектах Движения Первых, реализуют собственные социальные инициативы, присоединяются к добровольческому движению. В новом сезоне проекта ребята смогут проявить себя в командной работе и найти единомышленников», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров.

В церемонии запуска седьмого сезона приняли участие замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова, Герои России Артур Орлов и Игорь Юргин. Петрова подчеркнула, что для многих участников «Большая перемена» становится первым серьёзным шагом к своим целям, возможностью поверить в себя и получить новый опыт. Орлов назвал конкурс флагманским проектом Движения Первых, где каждый может раскрыть талант и реализовать собственные инициативы.

Впервые старт проекта прошёл в формате большого чаепития, объединившего всю страну за одним столом вместе с детьми, родителями и наставниками. Одновременно по всей России провели акцию «Добро за общим столом», а в эфире работал счётчик добрых поступков. Гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин рассказал, что «Большая перемена» меняет отношение молодого человека к себе и своему будущему, формируя опору для завтрашнего дня.

Среди участников церемонии был двукратный победитель конкурса Иван Скворцов, ныне студент СПбГУ и руководитель молодёжной дискуссионной площадки. Скворцов поделился, что конкурс стал для него особым сообществом, где многие участники и организаторы превратились в друзей и наставников.

«Конкурс «Большая перемена» стал особой частью моей жизни. Во-первых, конкурс – это сообщество. Многие участники и даже организаторы стали друзьями и наставниками, к которым всегда можно обратиться за помощью и советом. Во-вторых, в рамках конкурса ты получаешь возможность улучшить и проявить свои компетенции. Это те компетенции, которые, независимо от выбранного жизненного пути, будут полезными. Желаю участникам нового сезона «Большой перемены» верить в себя и свои идеи. Будьте смелыми и тогда у вас обязательно всё получится!» – поделился он.

