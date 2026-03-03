Путин поздравил лауреатов премии «Знание» и назвал их труд востребованным

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения премии «Знание». В послании, опубликованном на сайте Кремля, он отметил исключительную востребованность просветительского труда и его значение для общества.

«Сегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды — педагогов и ученых, литераторов и журналистов, предпринимателей и общественных деятелей, целые коллективы, которые искренне, по зову сердца посвящают себя наставничеству, развитию просветительского движения в нашей стране. Отмечу, ваш многогранный труд исключительно востребован, он расширяет кругозор, формирует у людей, особенно у молодёжи, ответственную гражданскую позицию, воспитывает стремление к познанию и саморазвитию, укрепляет связь поколений», — говорится в обращении.

Глава государства поблагодарил Российское общество «Знание», экспертов и жюри за организацию конкурса, а также поздравил лауреатов. Он подчеркнул, что их опыт и увлечённость служат примером для других и созидают общий успех страны. Путин также поздравил всех с Днём наставника, который впервые отмечался в России накануне, и пожелал новых достижений.

Ранее Владимир Путин официально открыл Год единства народов России на марафоне «Россия —семья семей» Общества «Знание», отметив особую роль этого события в укреплении духовной близости и взаимоуважения между представителями разных этнических групп. Главу государства проводили криками «Россия».