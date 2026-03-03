Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 13:35

Путин поздравил лауреатов премии «Знание» и назвал их труд востребованным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения премии «Знание». В послании, опубликованном на сайте Кремля, он отметил исключительную востребованность просветительского труда и его значение для общества.

«Сегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды — педагогов и ученых, литераторов и журналистов, предпринимателей и общественных деятелей, целые коллективы, которые искренне, по зову сердца посвящают себя наставничеству, развитию просветительского движения в нашей стране. Отмечу, ваш многогранный труд исключительно востребован, он расширяет кругозор, формирует у людей, особенно у молодёжи, ответственную гражданскую позицию, воспитывает стремление к познанию и саморазвитию, укрепляет связь поколений», — говорится в обращении.

Глава государства поблагодарил Российское общество «Знание», экспертов и жюри за организацию конкурса, а также поздравил лауреатов. Он подчеркнул, что их опыт и увлечённость служат примером для других и созидают общий успех страны. Путин также поздравил всех с Днём наставника, который впервые отмечался в России накануне, и пожелал новых достижений.

Более 80 назначений за 2 года: Как выпускники программы «Время героев» становятся новой управленческой элитой РФ
Более 80 назначений за 2 года: Как выпускники программы «Время героев» становятся новой управленческой элитой РФ

Ранее Владимир Путин официально открыл Год единства народов России на марафоне «Россия —семья семей» Общества «Знание», отметив особую роль этого события в укреплении духовной близости и взаимоуважения между представителями разных этнических групп. Главу государства проводили криками «Россия».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Общество Знание
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar