Путин: «Сад памяти» призван воспитывать молодежь на духовно-нравственных идеалах

Глава государства Владимир Путин обратился к участникам и организаторам международной акции «Сад памяти», подчеркнув её важную роль в формировании мировоззрения подрастающего поколения. По словам российского лидера, опубликованным на официальном сайте Кремля, подобные проекты способствуют укреплению связи между поколениями и воспитанию молодых людей на фундаментальных ценностях патриотизма и гражданственности.

«Сегодня мы даём старт новому сезону международной акции "Сад памяти". Уверен, что такие масштабные, содержательные мероприятия служат сохранению преемственности поколений, воспитанию молодёжи на высоких духовно-нравственных идеалах, незыблемых ценностях патриотизма и гражданственности и, конечно, содействуют решению значимых экологических проблем», — сказано в тексте.

Президент обратил внимание на то, что с каждым годом инициатива охватывает всё больше сторонников как внутри страны, так и за рубежом, объединяя их вокруг общей благородной цели.

Путин также напомнил о замысле мероприятия: память о тех, кто пал на фронтах Великой Отечественной и в боях специальной военной операции, живёт в каждом зелёном ростке, который высаживают волонтёры и школьники в парках, превращая свои города в цветущие сады и отдавая тем самым дань уважения подвигу предков и современников.

В финале своего послания глава государства адресовал всем причастным тёплые пожелания и слова поддержки.

Акция «Сад памяти», приуроченная к годовщине событий 1941-1945 годов, стартовала 17-18 марта 2026 года. За время проведения акции к ней присоединились представители более 80 государств, общими усилиями высадившие порядка 160 миллионов деревьев. В рамках нынешнего сезона организаторы планируют высадить ещё 27 миллионов саженцев. С 2022 года география памятных посадок дополнилась новым смыслом: теперь деревья высаживают и в честь военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации открылась выставка работ участников и победителей конкурса «Время смыслов». Экспозиция объединила плакаты первого и второго сезонов, посвящённые мужеству участников СВО, красоте России и памяти о героях. Конкурс назван в честь командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова, погибшего в феврале 2025 года при освобождении Курской области. По мнению организаторов, плакатное искусство сегодня становится эмоциональным ответом на вызовы времени и инструментом продвижения традиционных ценностей.