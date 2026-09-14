Без лишних справок: В России хотят упростить получение звания «Ветеран труда»

Минтруд России предложил упростить процедуру присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта Российской Федерации». Граждан хотят избавить от необходимости самостоятельно предоставлять документы о наградах и поощрениях.

Для этого сведения о наградах, дающих право на получение звания, предлагается размещать в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС «ЕЦП»).

«Это позволит не запрашивать подтверждающие документы у граждан и упростит процедуру присвоения этих званий», — сообщили в Минтруде.

Сейчас для получения звания гражданину необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие наличие соответствующих наград. При этом сведения о трудовом стаже уже содержатся в государственной информационной системе, а информацию о наградах человеку приходится подтверждать самостоятельно.

Если законопроект примут, необходимые данные о поощрениях смогут получать из информационной системы без дополнительных справок от заявителя.

Соответствующий законопроект вынесен Минтрудом на общественное обсуждение. То есть пока речь идёт только об инициативе — действующий порядок получения звания ещё не изменился.

Ранее сенатор Игорь Мурог в беседе с журналистами пояснил, что отдельные категории россиян вправе получать две государственные пенсии одновременно. В первую очередь это касается отставных военных и сотрудников силовых структур, у которых накоплен гражданский стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.