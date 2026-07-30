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30 июля, 13:51

Военные и некоторые инвалиды могут претендовать сразу на две пенсии, рассказали в Совфеде

Сенатор Мурог: Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии

Российские рубли. Обложка ©

Российские рубли. Обложка ©

Некоторые россияне имеют право на одновременное получение сразу двух государственных пенсий. Об этом журналистам рассказал сенатор Игорь Мурог. Речь идёт, в частности, о бывших военнослужащих и сотрудниках силовых ведомство, чей гражданский стаж превышает 15 лет, а число пенсионных баллов — 30.

«Также к таким категориям относятся лица с инвалидностью вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны с инвалидностью и отдельные члены семей погибших военнослужащих, космонавтов или ликвидаторов аварии на ЧАЭС», — добавил член СФ.

При этом наличие государственной пенсии и дополнительных выплат из сторонних пенсионных фондов или корпоративой пенсии не может называться «двумя пенсиями». Сенатор пояснил, что речь идёт о разных механизмах, пишет RT.

С 1 августа повысят пенсии: Кто станет получать больше и на сколько
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Ранее Соцфонд раскрыл, на сколько выросло пенсии россиян за минувший год. Так, по состоянию на 1 июня, средний размер выплаты составил 25 402 рубля, что на четыре тысячи больше, чем в 2025-м.

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Матвей Константинов
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