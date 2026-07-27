С 1 августа повысят пенсии: Кто станет получать больше и на сколько

В августе часть россиян ждет прибавка к пенсии. Как пишет «Парламентская газета», перерасчёт коснётся работающих пенсионеров, инвалидов I группы и тех, кому в этом месяце исполнилось 80 лет. Также выплаты скорректируют для бывших сотрудников угольной промышленности и членов экипажей гражданских самолётов.

С 1 августа работающим пенсионерам проиндексируют выплаты с учётом страховых взносов, уплаченных работодателями за прошлый год. Перерасчет произойдет автоматически, подавать заявление не нужно. Размер прибавки будет зависеть от стажа и объёма отчислений.

Также с начала августа скорректируют доплаты шахтерам и членам летных экипажей, работающим во вредных условиях. Размер этих надбавок пересматривается ежеквартально (в феврале, мае, августе и ноябре) на основе специального стажа и страховых взносов. В обоих случаях участие граждан в оформлении не требуется — все начисления проводятся Социальным фондом самостоятельно.

Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность, имеют право на перерасчёт выплат с учётом всех пропущенных за время работы индексаций. Как пояснил глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов, данная мера актуальна в связи с возобновлением индексации пенсий работающим гражданам с 2025 года (после перерыва, длившегося с 2016 года). Процедура перерасчёта осуществляется в автоматическом режиме с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

Кроме того, с августа право на повышенную страховую пенсию получают граждане, достигшие 80-летнего возраста, а также лица с инвалидностью I группы. Для данных категорий фиксированная часть выплаты увеличивается вдвое (с 9 584,69 до 19 169,38 рубля). Важно отметить, что прибавка носит однократный характер: если пенсионер уже получал удвоенную выплату по инвалидности, то при достижении 80 лет размер пенсии не пересчитывается.

Кроме того, предусмотрены надбавки для пенсионеров, содержащих нетрудоспособных членов семьи. Размер доплаты зависит от количества иждивенцев: за одного полагается 1/3 фиксированной выплаты, за двух — 2/3, за трёх и более — полная сумма. Чтобы оформить эту надбавку, необходимо подать соответствующее заявление в Социальный фонд России.

Ранее стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией в России. Её разница в июне достигла 23 380 рублей в июне. Самую высокую среднюю пенсию получают жители Чукотского автономного округа, а о лидерах антирейтинга читайте по ссылке.