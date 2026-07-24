Стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией в РФ

Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией в российских регионах достигла 23 380 рублей в июне. Это следует из расчётов ТАСС на основе статистики Социального фонда России.

Самую высокую среднюю пенсию получают жители Чукотского автономного округа. Её размер составляет 42 270 рублей.

Минимальный показатель зафиксировали в Дагестане, где средняя выплата достигла 18 890 рублей. Таким образом, пенсия на Чукотке превышает дагестанскую более чем в два раза.

В среднем по России пенсионеры в июне получали 25 402 рубля. Выплата на Чукотке оказалась на 16 868 рублей выше общероссийского показателя, а в Дагестане — на 6 512 рублей ниже.

Ранее сообщалось, что с 1 августа увеличенные выплаты начнут получать пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет. Фиксированная часть страховой пенсии для них вырастет вдвое и составит 19 169,38 рубля. Также гражданам этой возрастной категории назначат надбавку за уход. Финансовый эксперт Татьяна Волкова объяснила, что повышение поможет частично покрыть растущие расходы на лекарства, медицинскую помощь и бытовые услуги. Она также рекомендовала заранее создавать личные накопления и финансовую подушку к пожилому возрасту.