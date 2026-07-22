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22 июля, 07:57

Россиянам раскрыли, кого ждёт повышение пенсии с 1 августа

Эксперт Волкова: С 1 августа пенсионеры старше 80 лет получат удвоенную выплату

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

С 1 августа пенсионеры, отметившие 80-летие в июле, начнут получать увеличенную пенсию. Финансовый эксперт Татьяна Волкова объяснила «Газете.ru», что фиксированная выплата к страховой пенсии для них удвоится — до 19 169,38 рубля. Кроме того, им назначат надбавку за уход.

По словам эксперта, это важная мера поддержки: после 80 лет расходы на лекарства, медпомощь и бытовые услуги заметно растут. Увеличение выплаты помогает покрывать эти затраты и снижает нагрузку на самих пенсионеров и их близких.

Волкова напомнила, что господдержка не заменяет личных накоплений. Готовиться к пожилому возрасту лучше заранее: регулярные сбережения и финансовая подушка позволяют сохранять привычный уровень жизни и чувствовать себя увереннее.

Соцфонд изменил правила назначения единого пособия с 21 июля
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А ранее Life.ru сообщал, что средний размер пенсии в России достиг 25,4 тысячи рублей. По данным Соцфонда, за год показатель увеличился почти на две тысячи рублей: в июне 2025 года средняя выплата находилась на более низком уровне.

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Дарья Нарыкова
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