Россиянам раскрыли, кого ждёт повышение пенсии с 1 августа

С 1 августа пенсионеры, отметившие 80-летие в июле, начнут получать увеличенную пенсию. Финансовый эксперт Татьяна Волкова объяснила «Газете.ru», что фиксированная выплата к страховой пенсии для них удвоится — до 19 169,38 рубля. Кроме того, им назначат надбавку за уход.

По словам эксперта, это важная мера поддержки: после 80 лет расходы на лекарства, медпомощь и бытовые услуги заметно растут. Увеличение выплаты помогает покрывать эти затраты и снижает нагрузку на самих пенсионеров и их близких.

Волкова напомнила, что господдержка не заменяет личных накоплений. Готовиться к пожилому возрасту лучше заранее: регулярные сбережения и финансовая подушка позволяют сохранять привычный уровень жизни и чувствовать себя увереннее.

А ранее Life.ru сообщал, что средний размер пенсии в России достиг 25,4 тысячи рублей. По данным Соцфонда, за год показатель увеличился почти на две тысячи рублей: в июне 2025 года средняя выплата находилась на более низком уровне.