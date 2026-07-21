Соцфонд изменил правила назначения единого пособия с 21 июля

В России изменились условия назначения единого пособия для семей с низким доходом. Теперь уход за инвалидом I группы, человеком старше 80 лет или престарелым гражданином будет учитываться как уважительная причина отсутствия дохода только при подтверждённом родстве.

Нововведения вступили в силу 21 июля. В Социальном фонде России пояснили, что при оценке нуждаемости семьи учитываться будет только уход, который осуществляет близкий родственник человека, нуждающегося в помощи.

«Теперь уход за нетрудоспособным гражданином будет учитываться в качестве уважительной причины отсутствия доходов или их наличия в размере менее восьми МРОТ при оценке нуждаемости семьи только при условии подтверждённого родства между заявителем или членом семьи и лицом, за которым осуществляется уход», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

К близким родственникам относятся супруги, родители, дети, братья и сёстры, бабушки, дедушки и внуки. Ранее наличие родственной связи для такого ухода не требовалось.

Также изменились требования к продолжительности ухода. Чтобы он был признан уважительной причиной отсутствия дохода, такой период должен занимать не менее десяти месяцев в расчётном периоде. Если срок меньше, размер необходимого дохода будут рассчитывать с учётом месяцев, когда уважительной причины не было.

Кроме того, Соцфонд расширил проверку фактического проживания заявителей. Теперь сведения будут проверяться по всем заявлениям на единое пособие, которые поданы по месту пребывания или фактического проживания, независимо от размера прожиточного минимума в регионе.

Большую часть данных фонд будет получать самостоятельно через межведомственное взаимодействие.

Ранее Life.ru писал, что родители детей с инвалидностью могут воспользоваться правом на досрочную пенсию. В Соцфонде объяснили, что мама может выйти на заслуженный отдых в 50 лет, а отец – в 55 лет при соблюдении требований по стажу и пенсионным баллам. При этом период ухода за ребёнком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей, а за каждый год начисляется 1,8 пенсионного балла.