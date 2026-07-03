Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 14:35

Уход за пожилыми придётся оформлять заранее: что изменится с 2027 года

Соцфонд изменит правила учёта ухода за пожилыми в стаж с 2027 года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 2027 года россиянам придётся заранее сообщать в Социальный фонд об уходе за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы, чтобы этот период засчитали в страховой стаж.

Сейчас заявление можно подать уже после завершения ухода. По новым правилам обращаться нужно будет в момент его начала, а затем ежегодно подтверждать, что присмотр продолжается.

С 1 августа начнут предоставлять новые социальные выплаты. Кому они положены
С 1 августа начнут предоставлять новые социальные выплаты. Кому они положены

Одновременно потребуется согласие самого пожилого человека или инвалида либо его законного представителя. Сейчас такое письменное подтверждение обычно запрашивают, если ухаживающий и подопечный живут раздельно.

За полный год ухода по-прежнему будут начислять один год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента. Право на такой учёт есть у трудоспособного человека, который фактически занимается присмотром.

Меньше справок, больше денег: в Госдуме назвали главные новшества с 1 июля
Меньше справок, больше денег: в Госдуме назвали главные новшества с 1 июля

Периоды ухода, которые начнутся после 1 января 2027 года, нужно будет подтверждать каждые 12 месяцев. Заявления можно подать в отделении Соцфонда, через МФЦ или портал «Госуслуги».

Для ухода, осуществлявшегося до 2027 года, предусмотрен переходный период. Чтобы прежние периоды попали в стаж, обратиться в Соцфонд необходимо в течение 2027 года — до 1 января 2028-го.

Важно: изменения касаются не всех пенсионеров, а только ухода за инвалидами I группы и людьми, достигшими 80 лет.

Пособия по-новому с 1 июля 2026: что изменилось для нас и работодателей
Пособия по-новому с 1 июля 2026: что изменилось для нас и работодателей

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar