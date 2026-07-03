Уход за пожилыми придётся оформлять заранее: что изменится с 2027 года

С 2027 года россиянам придётся заранее сообщать в Социальный фонд об уходе за человеком старше 80 лет или инвалидом I группы, чтобы этот период засчитали в страховой стаж.

Сейчас заявление можно подать уже после завершения ухода. По новым правилам обращаться нужно будет в момент его начала, а затем ежегодно подтверждать, что присмотр продолжается.

Одновременно потребуется согласие самого пожилого человека или инвалида либо его законного представителя. Сейчас такое письменное подтверждение обычно запрашивают, если ухаживающий и подопечный живут раздельно.

За полный год ухода по-прежнему будут начислять один год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента. Право на такой учёт есть у трудоспособного человека, который фактически занимается присмотром.

Периоды ухода, которые начнутся после 1 января 2027 года, нужно будет подтверждать каждые 12 месяцев. Заявления можно подать в отделении Соцфонда, через МФЦ или портал «Госуслуги».

Для ухода, осуществлявшегося до 2027 года, предусмотрен переходный период. Чтобы прежние периоды попали в стаж, обратиться в Соцфонд необходимо в течение 2027 года — до 1 января 2028-го.

Важно: изменения касаются не всех пенсионеров, а только ухода за инвалидами I группы и людьми, достигшими 80 лет.